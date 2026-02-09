Câmara de Anápolis suspende todas as sessões e vai hastear bandeira a meio mastro pela morte de Carlim da Feira

Decreto assinado pela presidente Andreia Rezende estabelece luto oficial de três dias no Legislativo Municipal

Augusto Araújo - 09 de fevereiro de 2026

Carlim da Feira morreu após atropelamento. (Foto: Divulgação)

A Câmara Municipal de Anápolis decretou luto oficial de três dias pela morte do vereador Carlim da Feira (PSD). A medida foi formalizada por decreto assinado pela presidente da Casa, Andreia Rezende, nesta segunda-feira (09).

Conforme o documento, ficam suspensas todas as sessões legislativas, ordinárias e extraordinárias, além das demais atividades do Legislativo durante o período de luto.

O decreto também determina que as bandeiras permaneçam hasteadas a meio mastro na sede do Poder Legislativo Municipal.

Ainda segundo o texto, os prazos regimentais que eventualmente estejam em curso ficam automaticamente suspensos, com retomada da contagem no primeiro dia útil após o encerramento do luto oficial.

No decreto, a Presidência da Câmara destaca a trajetória de Carlim da Feira, ressaltando os relevantes serviços prestados ao município de Anápolis, o respeito conquistado junto à sociedade e a dedicação à vida pública na defesa dos interesses da população.

Carlim da Feira morreu aos 56 anos após ser atropelado por uma motocicleta na noite de domingo (8), enquanto atravessava a Avenida Jamel Cecílio, em Anápolis. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict).

