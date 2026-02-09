Presidente da Câmara de Anápolis decreta luto pela morte do vereador Carlim da Feira

Augusto Araújo - 09 de fevereiro de 2026

Presidente da Câmara decretou luto em respeito ao vereador Carlim da Feira. (Foto: Divulgação)

A presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Andreia Rezende (Avante), decretou luto oficial pela morte do vereador Carlim da Feira (PSD), que faleceu aos 56 anos. A confirmação foi feita ao Portal 6 nesta segunda-feira (9).

Além do decreto, Andreia Rezende usou as redes sociais para prestar homenagem ao colega de Câmara, com quem conviveu no Legislativo. Na mensagem, a presidente destacou a trajetória humana e política do vereador.

“Hoje meu coração está apertado pela partida do meu amigo e companheiro de Câmara, vereador Carlim da Feira”, escreveu.

“Carlim construiu uma história marcada pela simplicidade, pelo cuidado com as pessoas e por uma dedicação verdadeira às feiras e à nossa gente.”

Andreia Rezende afirmou ainda que o vereador foi mais do que um colega de mandato. “Mais do que um colega, foi um amigo leal, sempre disposto a ajudar e a servir. Anápolis perde uma grande liderança popular”, declarou.

Carlim da Feira morreu após ser atropelado por uma motocicleta na noite de domingo (8), enquanto atravessava a Avenida Jamel Cecílio, no JK Nova Capital.

Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict).