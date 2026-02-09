Entre coroas de flores, amigos e eleitores se despedem do vereador Carlim da Feira, em Anápolis

Velório acontece no plenário Teotônio Vilela, na Câmara Municipal, em homenagem

Natália Sezil - 09 de fevereiro de 2026

Plenário da Câmara Municipal de Anápolis ficou repleto de visitantes e coroas de flores. (Foto: Natália Sezil)

O Plenário Teotônio Vilela, principal sala da Câmara Municipal de Anápolis, se enche com centenas de pessoas que precisaram se despedir de Carlos Antônio dos Santos, o vereador Carlim da Feira, nesta segunda-feira (09).

Entre figuras do Legislativo goiano e do Executivo municipal, a cerimônia reuniu, em peso, membros da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros.

O prefeito Márcio Corrêa (PL) acompanha a homenagem de perto, junto à primeira-dama Carla Corrêa e o vice Walter Vosgrau (MDB). Vereadores como Andreia Rezende (Avante), Professor Marcos (PT), Seliane da SOS (MDB) e Leitão do Sindicato (Avante) também, bem como o deputado estadual Amilton Filho (MDB) e o radialista Nilson Sousa, colega de partido de Carlim.

Entre eles, estão eleitores e amigos do feirante, que acumulou 30 anos de histórias nas bancas da cidade antes de ocupar uma cadeira na Casa do Povo, em 2024.

Carlim é definido por colegas como uma pessoa de riso fácil, que preferia atuar em prol das causas que acreditava do que dar grandes discursos na tribuna.

Ele é lembrado como um grande amigo, e a cena na Câmara ecoa a memória: mais de vinte coroas de flores preenchem o plenário, ainda a serem reunidas a outras que continuam chegando a todo momento.

O culto em memória se inicia às 16h. Às 17h, amigos e colegas de Carlim saem em cortejo até o Memorial Parque, onde o sepultamento começa às 17h30.

View this post on Instagram A post shared by Portal 6 (@portal6noticias)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!