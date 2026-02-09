Pontas secas nas folhas? Veja o que isso pode indicar nas plantas

O ressecamento nas extremidades das folhas pode parecer simples, mas costuma ser um alerta importante sobre água, ambiente e até excesso de cuidados com a planta

Ruan Monyel - 09 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

À primeira vista, as pontas secas nas folhas podem parecer apenas um detalhe estético. No entanto, esse sinal costuma ser a forma mais clara que a planta encontra para mostrar que algo não vai bem no ambiente ou na rotina de cuidados.

Ignorar o problema pode fazer com que o ressecamento avance e comprometa o desenvolvimento saudável da espécie.

Esse tipo de alteração geralmente começa de forma discreta, com bordas amarronzadas e textura quebradiça.

Com o tempo, se a causa não for identificada, a área seca pode avançar em direção ao centro da folha, indicando um desequilíbrio mais sério.

Na maioria dos casos, as pontas secas estão relacionadas à dificuldade da planta em equilibrar a perda e a absorção de água. Isso pode acontecer tanto por falta quanto por excesso de irrigação, além de fatores ambientais como ar seco, sol intenso ou acúmulo de sais no solo.

Ambientes internos, especialmente os que utilizam ar-condicionado ou aquecedores, favorecem a baixa umidade do ar, o que acelera a desidratação das folhas.

Já o uso frequente de água com alto teor de cloro ou sal também pode afetar plantas mais sensíveis, provocando o mesmo sintoma ao longo do tempo.

Outro ponto de atenção é a adubação. Embora os fertilizantes sejam importantes, o uso exagerado pode causar a chamada “queima” das raízes, dificultando a absorção de nutrientes e refletindo diretamente nas extremidades das folhas.

A incidência de sol direto em espécies que preferem sombra também costuma resultar em bordas queimadas, semelhantes ao ressecamento.

Para identificar a causa com mais precisão, é fundamental observar o conjunto de sinais. Solo constantemente encharcado pode indicar excesso de água, enquanto substrato seco por longos períodos aponta falta de irrigação.

Folhas amareladas junto às pontas secas tendem a sinalizar excesso de água ou adubo; já folhas opacas e murchas costumam estar ligadas à desidratação.

A análise do ambiente também ajuda: plantas próximas a janelas com sol intenso, correntes de ar quente ou aparelhos de ar-condicionado são mais propensas ao problema.

Além disso, vasos sem furos ou com drenagem inadequada favorecem o acúmulo de água e o apodrecimento das raízes.

Após identificar o motivo, os cuidados passam por ajustes simples, mas essenciais. Adequar a frequência de rega à espécie, melhorar a drenagem do vaso, reduzir a exposição ao sol direto e aumentar a umidade do ar costumam trazer resultados positivos.

O uso de adubo deve ser moderado, sempre respeitando a dosagem recomendada.

As áreas já secas das folhas não se recuperam, mas podem ser podadas com cuidado para preservar a parte saudável.

Com os ajustes corretos, as novas folhas tendem a surgir sem o ressecamento nas pontas, indicando que a planta voltou ao equilíbrio.

