Descubra porque muitas donas de casa estão colocando limão com folhas de louro no quarto

Hábito simples une tradição popular, aroma agradável e a crença de que a combinação ajuda a equilibrar o ambiente e afastar energias negativas do quarto

Isabella Valverde - 14 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Portal 6)

Um hábito simples, barato e que tem chamado a atenção nas redes sociais vem se espalhando entre donas de casa: colocar um limão com folhas de louro dentro do quarto. À primeira vista, a prática pode parecer estranha, mas ela reúne crenças populares, bem-estar e até benefícios associados ao aroma natural desses ingredientes.

A combinação de limão e louro tem sido usada há gerações em diferentes culturas, principalmente por quem acredita no poder das plantas para equilibrar ambientes e afastar energias negativas. Mas afinal, por que tanta gente tem adotado esse costume dentro de casa?

Aroma que promove sensação de limpeza

O limão é conhecido pelo cheiro cítrico e refrescante, associado à sensação de limpeza e organização. No quarto, o aroma suave pode ajudar a criar um ambiente mais leve, contribuindo para a sensação de bem-estar, especialmente antes de dormir.

Já as folhas de louro liberam um perfume característico que muitas pessoas associam à tranquilidade e ao conforto. Juntos, os dois ingredientes formam uma combinação agradável para o ambiente.

Tradição ligada à proteção e prosperidade

Na sabedoria popular, o louro é símbolo de proteção, sucesso e prosperidade. Há quem acredite que deixar folhas de louro próximas à cama ajuda a afastar más energias e atrair bons pensamentos. O limão, por sua vez, é visto como um “absorvedor” de cargas negativas, sendo muito utilizado em rituais caseiros de limpeza energética.

Por isso, muitas donas de casa colocam o limão cortado ou inteiro com folhas de louro no quarto, geralmente sobre um pires ou prato pequeno.

Ajuda a espantar insetos

Outro motivo prático para o hábito é que o cheiro do limão e do louro pode ajudar a afastar insetos, como pernilongos e formigas. Embora não substitua produtos específicos, a mistura funciona como um repelente natural leve, o que agrada quem busca alternativas sem químicos.

Um costume simples e acessível

Além dos significados simbólicos, a prática se popularizou por ser extremamente acessível. Limão e louro são ingredientes comuns na maioria das cozinhas brasileiras, o que facilita a adesão ao costume sem custo adicional.

Para quem gosta de testar soluções naturais, o ritual é visto como inofensivo e fácil de experimentar.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!