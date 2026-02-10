Adeus, cortinas tradicionais: a tendência japonesa elegante e prática que está ganhando as casas brasileiras

A influência japonesa e o design minimalista estão redefinindo o jeito de controlar luz e privacidade dentro de casa

Isabella Victória - 10 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Decorplas.pe)

Durante muito tempo, as cortinas tradicionais dominaram janelas e portas, mas isso está mudando — e rápido.

Cada vez mais presentes nos projetos de interiores, soluções inspiradas no design japonês vêm conquistando espaço por combinar elegância, praticidade e um visual limpo que conversa perfeitamente com o estilo de vida contemporâneo.

Uma nova forma de vestir janelas e ambientes

Além de controlar a entrada de luz e garantir privacidade, os elementos usados nas janelas passaram a ter um papel central na decoração.

Hoje, a prioridade deixou de ser apenas o tecido pesado ou volumoso e passou a valorizar alternativas que tragam fluidez, organização visual e sensação de amplitude aos espaços.

É nesse cenário que as opções modernas surgem como protagonistas, substituindo as cortinas clássicas e transformando completamente a atmosfera dos cômodos.

Painéis japoneses: minimalismo que faz a diferença

Inspirados na estética oriental, os painéis japoneses se destacam pelo design discreto e funcional.

Produzidos geralmente em materiais naturais, como linho e algodão, eles deslizam suavemente por trilhos, permitindo controlar a luminosidade de forma delicada e eficiente.

O resultado é um ambiente mais leve, organizado e sofisticado, ideal para salas, quartos e até divisões de ambientes integrados.

Além disso, sua versatilidade faz com que combinem tanto com decorações modernas quanto com propostas mais acolhedoras.

Outras alternativas que também estão em alta

Embora os painéis japoneses sejam o grande destaque da tendência, outras soluções vêm ganhando espaço nas casas brasileiras:

1 – Persianas:

Práticas e elegantes, aparecem em versões de rolo, madeira ou modelos verticais, permitindo ajustar a luz com precisão e criar diferentes climas ao longo do dia.

2 – Cortinas modernas:

Feitas com tecidos leves e translúcidos, ajudam a filtrar a luz natural, trazendo suavidade, frescor e um toque contemporâneo sem pesar na decoração.

Funcionalidade aliada à estética

A popularidade dessas alternativas não é por acaso.

Elas oferecem mais controle da iluminação, ocupam menos espaço visual e facilitam a manutenção, além de contribuírem para ambientes mais organizados e visualmente agradáveis.

Ao deixar as cortinas tradicionais para trás, a decoração ganha movimento, modernidade e um toque de sofisticação inspirado no equilíbrio e na simplicidade japonesa.

