Conta de luz em Goiás agora pode ser paga pelo WhatsApp via PIX; veja passo a passo

Ícaro Gonçalves - 11 de fevereiro de 2026

Conversa com a assistente virtual da Equatorial (Foto: Isabella Valverde/Portal 6)

Moradores de Goiás agora contam com mais uma facilidade para o pagamento de contas de energia elétrica. Desde janeiro, a Equatorial Goiás passou a oferecer o pagamento de contas por meio do WhatsApp, dentro das funções disponíveis pela atendente virtual Clara.

Para fazer os pagamentos, o contribuinte pode clicar na nova opção “Pagar Agora”. Depois disso, ele é direcionado para uma página onde visualiza a fatura. Lá, ele pode complementar os dados necessários e, ao final, concluir o pagamento.

Com a novidade, não é mais necessário copiar o código PIX para depois abrir o aplicativo bancário, já que tudo é feito integrado à assistente virtual.

Segundo a Equatorial Goiás, o pagamento via PIX segue padrões rígidos de segurança e pode ser feito a qualquer hora, todos os dias da semana.

Para acionar a assistente virtual, o contribuinte deve enviar uma mensagem pelo WhatsApp no número (62) 3243-2020.

Para o gerente de Experiência do Cliente da Equatorial Goiás, Hugo Leandro, a iniciativa visa facilitar a vida do cliente. “Com essa nova opção, ele consegue resolver tudo no próprio WhatsApp, com rapidez, segurança e sem complicações”, afirma Hugo.

Hugo ainda reforça a necessidade de cuidados para evitar golpes, mesmo com as barreiras de segurança da funcionalidade.

“O cliente precisa ficar atento a detalhes como o CNPJ do destinatário e o banco recebedor (Itaú). Essas são medidas simples, mas que fazem toda a diferença na hora de evitar um golpe”, explica o gerente.

