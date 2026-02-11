Jovem filho de doméstica e pedreiro passa no vestibular de medicina da USP em primeiro lugar

Da periferia baiana à USP, a história de Wesley destaca o poder transformador da educação pública brasileira

Gabriel Dias - 11 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

O início do ano sempre é um período de muita ansiedade para estudantes: é nessa época que os resultados dos principais vestibulares do país são divulgados, sendo uma época de comemoração para muitos jovens e suas famílias.

Foi exatamente essa a realidade de Wesley Batista, jovem baiano de 24 anos, que viu a sua vida tomar novos rumos ao conquistar uma das vagas mais concorridas do ENEM: o estudante passou em primeiro lugar em Medicina na USP, pelo SiSU.

O jovem vem de origem humilde, filho de uma empregada doméstica e de um pedreiro, e ex-estudante da rede pública de educação se destacou pela sua aprovação em primeiro lugar, e se tornou motivo de orgulho e inspiração para aqueles que estão estudando para ingressar na universidade.

Desde a sua aprovação em primeiro lugar no vestibular, o mundo de Wesley virou de cabeça pra baixo, e teve diversos contatos com o cotidiano que logo estará encarando: visitou o Hospital Moriah, na Zona Sul de São Paulo, para ter contato próximo com a rotina de um hospital.

Com o começo do curso se aproximando, Wesley vive um momento de adaptação e de grandes expectativas, que comemora a conquista e busca aproveitá-la ao máximo.

