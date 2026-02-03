Com turmas reduzidas e método próprio, novo cursinho chega a Anápolis como alternativa para quem vai estudar para o Enem e vestibulares

Projeto educacional aposta em acompanhamento próximo e autonomia do aluno, oferecendo constância e segurança emocional

Damara Dantas - 03 de fevereiro de 2026

Notório Saber, no bairro Jundiaí, nasce em Anápolis com foco em método e acompanhamento. (Foto: Divulgação)

Em um cenário em que cursinhos pré-vestibulares disputam atenção com promessas de aprovação, professores famosos e estatísticas do passado, um novo projeto educacional nasce em Anápolis com uma proposta clara: mudar a forma como o estudante se prepara para a vida acadêmica.

O Cursinho Notório Saber, localizado no bairro Jundiaí, não surge para competir com o modelo tradicional — surge porque ele já não responde a uma pergunta essencial: por que tantos alunos estudam, fazem cursinho, assistem aulas… e mesmo assim não conseguem sustentar resultados?

A resposta, segundo a educadora e mentora de estudos Emannuele Naves e Silva, fundadora do projeto, está menos no conteúdo e mais no processo.

“A maioria dos alunos nunca aprendeu a estudar de verdade. Eles acumulam aulas, mas não constroem método, constância e segurança emocional. E isso cobra um preço alto.”

Um cursinho onde o aluno é o protagonista

O Cursinho Notório Saber nasce a partir da prática e do acompanhamento real de estudantes ao longo dos anos — uma evolução natural de quem já atuava com acompanhamento escolar de crianças e adolescentes.

A proposta é simples na essência, mas profunda na execução: formar estudantes autônomos, capazes de organizar a própria rotina, sustentar constância e lidar emocionalmente com o processo de preparação.

Ou seja, construir a base que sustenta qualquer aprovação.

“Não vendemos aprovação como produto. Aprovação é consequência. O que entregamos é método, direção e acompanhamento”, afirma Emannuele.

Essa postura posiciona o Notório Saber fora da lógica do marketing educacional tradicional e atrai famílias e estudantes que buscam algo além do modelo de aula expositiva e da pressão por resultados imediatos.

Para quem é o Notório Saber?

O projeto é voltado a estudantes que desejam aprender e revisar os conteúdos que mais caem no Enem e nos vestibulares com método e direção, além de jovens que enfrentam ansiedade, desorganização ou insegurança durante a rotina de estudos.

Também atende quem busca aprender a estudar de forma estruturada e contar com acompanhamento real e contínuo ao longo do processo.

As turmas são intencionalmente reduzidas, especialmente neste primeiro semestre, para garantir proximidade, ajustes finos e fidelidade ao método.

“Não prometemos milagres nem atalhos. Oferecemos professores comprometidos com o método e um processo consistente de formação do estudante. Quem entende que estudar envolve mente, emoção e constância encontra aqui um caminho sólido”, finaliza Emannuele.

Educação de verdade se constrói!

No Notório Saber, a aprovação não começa na prova. Começa muito antes — no aprender a estudar.

Matrículas realizadas nos primeiros 15 dias de fevereiro garantem 30% de desconto.

Interessados podem entrar em contato para conhecer o método, tirar dúvidas e conversar sobre o projeto pelo WhatsApp (62) 99547-3479, telefone (62) 99390-3280 ou pelo Instagram @notoriosaber.aulas_partic.