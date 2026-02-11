Túnel submarino de 18 km vai unir dois países sob o oceano e se tornará o mais longo do mundo

Com cerca de 18 quilômetros de extensão, o Fehmarnbelt Tunnel vai ligar Alemanha e Dinamarca, reduzindo o tempo de viagem, impulsionando a integração econômica, sendo uma das maiores obras de infraestrutura da Europa

Gabriel Dias - 11 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de Tela/YouTube)

Criar rodovias submersas cada vez mais se tornando uma alternativa comum em países europeus, e um dos mais recentes exemplos está em construção: um túnel submarino que liga a Alemanha à Dinamarca, e que promete deixar viagens mais rápidas, além de benefícios econômicos e sustentáveis.

O túnel em questão é o Fehmarnbelt Tunnel, um túnel submerso que atravessará o Estreito de Fehmarn, que conectará a ilha alemã de Fehmarn e a ilha dinamarquesa de Lolland, e será o túnel imerso mais longo do mundo, com aproximadamente 18 km de extensão.

A origem do projeto

Para fazer a conexão entre as duas ilhas, é necessário atualmente pegar uma balsa que demora cerca de uma hora para fazer o trajeto. O túnel, que começou a ser construído em 2020, promete reduzir a viagem para, aproximadamente, sete minutos de trem e 10 minutos de carro.

Para suportar essa capacidade, o projeto conta com tecnologia de ponta e foi idealizado pela empresa dinamarquesa Femern A/S, que pretende entregá-lo pronto em 2029.

Impactos no transporte

Além de deixar a viagem mais rápida e acessível, o túnel também terá outros benefícios. O principal deles é a integração econômica e social, facilitada pelo transporte de mercadorias e pessoas entre os dois centros urbanos e logísticos, impulsionando o comércio e o turismo na região.

Dependendo menos de balsas e aviões, o ambiente também agradece: as malhas ferroviárias são menos prejudiciais ao meio ambiente e causam menos impactos climáticos. Entretanto, um dos principais desafios é o da construção, que pode deixar sedimentos na região e prejudicar a vida marinha.

Em resumo, o túnel vai conectar duas grandes economias e polos turísticos e é uma das maiores obras de infraestrutura da Europa, prometendo transformar o transporte regional e servindo de exemplo para outros países.