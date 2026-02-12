Açaiteria em Aparecida de Goiânia viraliza ao expor furto de panelinhas com vídeo bem-humorado

Em entrevista ao Portal 6, dono do estabelecimento revelou surpresa com repercussão, que rendeu centenas de novos seguidores em poucos dias

Ícaro Gonçalves - 12 de fevereiro de 2026

Açaiteria faz vídeo brincando com os furtos frequentes de panelinhas (Imagens: Captura de tela/ Instagram)

Empreender não é fácil, e quem se arrisca está sujeito a tomar prejuízos de diversos tipos. Já pensou, por exemplo, ser dono de uma açaiteria e notar que alguns clientes estão furtando as panelinhas de alumínio usadas para servir os pedidos?

Esse é o drama, um tanto incomum, vivido pela Açaí Gelatto, loja que fica no Jardim Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia.

Em um vídeo publicado recentemente no Instagram (@acaigelatto_oficial), os responsáveis pelo estabelecimento brincam com a situação, prevendo que precisarão entregar os lanches em mãos se os furtos não pararem.

Nas cenas, um homem aparece segurando um sanduíche com as mãos e entregando para uma jovem cliente. Ela, sem entender nada, pergunta: “Ué, como assim?”, dando a entender a falta de um prato.

O funcionário retruca: “E é assim que você vai receber o seu lanche se não parar de roubar nossas panelinhas”.

Em poucos dias, o vídeo encenado viralizou. Até essa quarta-feira (11), o vídeo já somava quase 3 milhões de visualizações, com mais de 100 mil curtidas.

Nos comentários, os seguidores se divertem com o caso. “Não acredito que tem gente que leva para casa”, disse um seguidor, espantado. “Lá onde trabalho roubaram recipiente de maionese”, disse outra seguidora, compartilhando casos parecidos.

Tudo, claro, não passou de uma brincadeira, mas expõe os casos reais de furtos. Ainda sobre a situação, a loja chegou a colocar um link de compra na Shopee para aqueles que “crescem os olhos” sobre as panelinhas.

Brincadeira que deu certo

O homem que aparece no vídeo é na verdade é Luciano Junior, dono da Açaí Gelatto e também da Pastelazzo Pastelaria. Em conversa com o Portal 6, ele disse que os furtos não eram repetitivos, mas causavam curiosidade sobre onde as panelinhas haviam parado.

“A gente colocou essas panelinhas deve ter mais ou menos um ano. Aí começamos a dar falta de alguma panelas. Perguntávamos os funcionários, mas ninguém sabia o que acontecia. Até que resolvi olhar as imagens [de câmera de segurança] e notei que eram furtos”.

Mesmo com imagens de clientes levando as panelinhas, Luciano reforça que nunca teve intenção de divulgar os responsáveis. “Nunca quisemos divulgar e jamais faríamos isso, até porque é um bem barato. Mas achamos que agora, com o vídeo, isso deva parar”, disse.

Sobre a repercussão do vídeo, Luciano disse que foi uma surpresa e que a loja já tem alcançado cada vez mais seguidores. “Quem primeiro viu foi minha esposa. Na hora que ela falou eu não acreditei. Já foram mais de 700 seguidores novos, isso só em quatro dias”, comemorou.

Questionado sobre se pretende continuar com os vídeos com pegada de humor, Luciano confirma. “A gente fez pela brincadeira, e tomou uma proporção que nem eu pensei que iria tomar, sendo muito bem recebido. Com certeza vamos fazer outros”, disse à reportagem.

