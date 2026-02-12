Suspeitos são presos com R$ 30 mil em notas falsas durante abordagem na BR-153

Inspeção mais detalhada revelou dois pacotes escondidos no painel, entre o porta-luvas e o airbag

Flagra aconteceu durante uma abordagem de rotina da PRF. (Foto: Divulgação)
Duas pessoas foram detidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta quarta-feira (11), após serem flagradas com R$ 30 mil em cédulas falsas durante fiscalização no km 192 da BR-153, em Uruaçu.

Segundo a PRF, o carro foi parado para abordagem de rotina, mas durante a conversa com os ocupantes, os policiais identificaram contradições nas informações repassadas e perceberam nervosismo por parte da motorista, o que levou a uma vistoria mais detalhada.

Na inspeção, foram encontrados dois pacotes escondidos no painel, em um compartimento localizado entre o porta-luvas e o airbag. Dentro deles havia 150 cédulas de R$ 200 com sinais de falsificação, somando R$ 30 mil em valor nominal.

PRF apreendeu cerca de R$ 30 mil em dinheiro falso. (Foto: Divulgação)

A condutora preferiu não se manifestar. Já o passageiro afirmou que sabia da existência do dinheiro, mas alegou acreditar que a quantia era menor.

O caso foi encaminhado à Polícia Federal, em Goiânia, responsável pela investigação. A prática de moeda falsa é considerada crime contra a fé pública, com pena prevista de três a doze anos de reclusão, além de multa.

 

 

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

