Suspeitos são presos com R$ 30 mil em notas falsas durante abordagem na BR-153

Inspeção mais detalhada revelou dois pacotes escondidos no painel, entre o porta-luvas e o airbag

Davi Galvão - 12 de fevereiro de 2026

Flagra aconteceu durante uma abordagem de rotina da PRF. (Foto: Divulgação)

Duas pessoas foram detidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta quarta-feira (11), após serem flagradas com R$ 30 mil em cédulas falsas durante fiscalização no km 192 da BR-153, em Uruaçu.

Segundo a PRF, o carro foi parado para abordagem de rotina, mas durante a conversa com os ocupantes, os policiais identificaram contradições nas informações repassadas e perceberam nervosismo por parte da motorista, o que levou a uma vistoria mais detalhada.

Na inspeção, foram encontrados dois pacotes escondidos no painel, em um compartimento localizado entre o porta-luvas e o airbag. Dentro deles havia 150 cédulas de R$ 200 com sinais de falsificação, somando R$ 30 mil em valor nominal.

A condutora preferiu não se manifestar. Já o passageiro afirmou que sabia da existência do dinheiro, mas alegou acreditar que a quantia era menor.

O caso foi encaminhado à Polícia Federal, em Goiânia, responsável pela investigação. A prática de moeda falsa é considerada crime contra a fé pública, com pena prevista de três a doze anos de reclusão, além de multa.

