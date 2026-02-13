Famosa pela TV, apresentadora da Globo é dona de fazenda de 376 hectares avaliada em R$ 25 milhões no interior de SP

Entre gado, café orgânico e uma capela com mais de 400 imagens religiosa, propriedade impressiona pela estrutura

Gabriel Dias - 13 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube)

Uma fazenda de 376 hectares — área equivalente a cerca de 376 campos de futebol — no interior de São Paulo tem chamado atenção pela estrutura e diversidade de produção.

Localizada em Bofete, a cerca de 195 km da capital, a Fazenda Primavera já foi cenário de programas de TV e ganhou destaque após reportagem exibida no Globo Rural, em 2023.

A propriedade pertence à apresentadora Ana Maria Braga, apresentadora do Mais Você. No local, são mantidas cerca de 40 cabeças de gado, entre corte e leite, além do cultivo de frutas como manga, goiaba, maracujá e pitaia.

Ao longo dos anos, houve investimentos na criação de avestruzes, produção de escargot, plantação de eucalipto e café. Há ainda planos para ampliar em 10 hectares a área destinada ao café orgânico, que é um dos destaques do local.

A casa principal, construída em 1960, em estilo colonial, possui cinco suítes, piscina e duas cozinhas, sendo uma delas equipada com forno a lenha. O espaço também abriga uma capela com mais de 400 imagens religiosas.

Com estrutura consolidada e atividades diversificadas, a Fazenda Primavera reúne produção agrícola, pecuária e espaços voltados ao lazer e à espiritualidade. Entre plantações, criação de animais e a capela repleta de imagens religiosas, a propriedade reflete um projeto construído ao longo dos anos, unindo tradição, investimento e vida no campo.

