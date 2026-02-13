Previsão do tempo tem boa notícia para quem quer pular Carnaval em Goiás
Depois de vários dias sob alerta de tempestades, estado deve voltar aos dias ensolarados
Goianos que querem aproveitar o fim de semana para “pular” Carnaval podem ficar mais otimistas quanto à possibilidade de chuva no pré-feriado: a previsão do tempo deste sábado (14) indica predomínio de sol na maior parte do estado.
Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), as nuvens continuam aparecendo no céu.
A combinação do calor com a umidade remanescente ainda pode causar pancadas isoladas de chuva, mas o risco aparece apenas para 32 das 246 cidades do estado.
Elas estão concentradas especialmente nas regiões Oeste e Sudoeste do estado, onde os índices chegam a 10mm e 15mm, respectivamente.
Nas outras regiões, as taxas de precipitação indicam 08mm (Norte e Centro goiano) e 05mm (Leste e Sul). As temperaturas mínimas vão desde 17°C, enquanto as máximas sobem até 34°C.
De acordo com o Climatempo, Goiânia deve começar o fim de semana com sol, algumas nuvens e chuva passageira durante o dia – valendo atenção especial das 10h às 13h. O tempo fica firme à noite, e os termômetros oscilam entre 20°C e 32°C.
Aparecida de Goiânia enfrenta um cenário parecido, com as mesmas temperaturas. A chuva, no entanto, é mais persistente: das 11h às 19h, em níveis diferentes.
Anápolis deve ter um dia mais fresco, com termômetros variando de 19°C a 28°C. Há 61% de chance de precipitação, principalmente das 13h às 19h, quando o calor está mais forte.
Já Caldas Novas apresenta 40% de chance de chuva. As pancadas devem cair das 10h às 13h, enquanto se espera que o resto do dia permaneça ensolarado, com algumas nuvens.
Por fim, Pirenópolis espera um dia de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A nebulosidade diminui à noite. Não há previsão de chuva para a cidade ao longo do sábado.
Confira as cidades sob risco de tempestade:
A previsão do tempo indica chuvas em Aporé, Arenópolis, Aruanã, Aurilândia, Bom Jardim de Goiás, Caiapônia, Chapadão do Céu, Crixás, Diorama, Doverlândia, Iporá, Itajá, Itarumã, Ivolândia, Jataí, Lagoa Santa, Mineiros e Moiporá.
Também nos municípios de Montividiu, Mozarlândia, Mundo Novo, Mutunópolis, Nova Crixás, Novo Planalto, Piranhas, Porangatu, Portelândia, Rio Verde, Sanclerlândia, Santa Rita do Araguaia, São Miguel do Araguaia, Serranópolis.
