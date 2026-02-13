Previsão do tempo tem boa notícia para quem quer pular Carnaval em Goiás

Depois de vários dias sob alerta de tempestades, estado deve voltar aos dias ensolarados

Natália Sezil - 13 de fevereiro de 2026

Dia de sol em Anápolis. (Foto: Portal 6)

Goianos que querem aproveitar o fim de semana para “pular” Carnaval podem ficar mais otimistas quanto à possibilidade de chuva no pré-feriado: a previsão do tempo deste sábado (14) indica predomínio de sol na maior parte do estado.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), as nuvens continuam aparecendo no céu.

A combinação do calor com a umidade remanescente ainda pode causar pancadas isoladas de chuva, mas o risco aparece apenas para 32 das 246 cidades do estado.

Elas estão concentradas especialmente nas regiões Oeste e Sudoeste do estado, onde os índices chegam a 10mm e 15mm, respectivamente.

Nas outras regiões, as taxas de precipitação indicam 08mm (Norte e Centro goiano) e 05mm (Leste e Sul). As temperaturas mínimas vão desde 17°C, enquanto as máximas sobem até 34°C.

De acordo com o Climatempo, Goiânia deve começar o fim de semana com sol, algumas nuvens e chuva passageira durante o dia – valendo atenção especial das 10h às 13h. O tempo fica firme à noite, e os termômetros oscilam entre 20°C e 32°C.

Aparecida de Goiânia enfrenta um cenário parecido, com as mesmas temperaturas. A chuva, no entanto, é mais persistente: das 11h às 19h, em níveis diferentes.

Anápolis deve ter um dia mais fresco, com termômetros variando de 19°C a 28°C. Há 61% de chance de precipitação, principalmente das 13h às 19h, quando o calor está mais forte.

Já Caldas Novas apresenta 40% de chance de chuva. As pancadas devem cair das 10h às 13h, enquanto se espera que o resto do dia permaneça ensolarado, com algumas nuvens.

Por fim, Pirenópolis espera um dia de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A nebulosidade diminui à noite. Não há previsão de chuva para a cidade ao longo do sábado.

Confira as cidades sob risco de tempestade:

A previsão do tempo indica chuvas em Aporé, Arenópolis, Aruanã, Aurilândia, Bom Jardim de Goiás, Caiapônia, Chapadão do Céu, Crixás, Diorama, Doverlândia, Iporá, Itajá, Itarumã, Ivolândia, Jataí, Lagoa Santa, Mineiros e Moiporá.

Também nos municípios de Montividiu, Mozarlândia, Mundo Novo, Mutunópolis, Nova Crixás, Novo Planalto, Piranhas, Porangatu, Portelândia, Rio Verde, Sanclerlândia, Santa Rita do Araguaia, São Miguel do Araguaia, Serranópolis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!