Veja o que abre e fecha na semana do Carnaval em Goiânia

Diversos serviços e estabelecimentos funcionarão em horário diferenciado durante a data

Davi Galvão - 13 de fevereiro de 2026

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Paulo José/Prefeitura de Goiânia)

Com o Carnaval já virando a esquina, vários goianienses vão aproveitar o merecido descanso para viajar com a família e amigos. Porém, aos que forem permanecer em Goiânia, fica o alerta já que várias repartições e serviços públicos terão o horário de funcionamento alterado.

A começar, vale destacar que conforme publicado no Diário Oficial do Município, os dias de segunda (16), terça (17) e quarta-feira (18) serão de ponto facultativo na capital.

A exceção fica com os serviços essenciais, a exemplo das unidades de saúde, de policiamento civil e militar, de bombeiro militar, de arrecadação e de fiscalização, que seguem normalmente.

O mesmo se aplica a repartições e serviços do Governo de Goiás, que também decretou ponto facultativo para repartições estaduais e informou que haverá alterações no funcionamento das mesmas.

Confira a seguir um compilado com o que abre e fecha na capital goiana durante as festividades:

Bancos

As agências bancárias não terão atendimento presencial na segunda e terça-feira de Carnaval (16 e 17).

O serviço ao público será retomado na quarta-feira (18), a partir das 12h, conforme informado pela Associação de Bancos (ASBAN).

Vapt Vupt

As unidades que costumam abrir aos sábados atenderão normalmente no sábado (14). Na segunda e terça-feira (16 e 17), todos os postos estarão fechados. O atendimento presencial será retomado na quarta-feira (18), a partir das 8h.

O Governo de Goiás orienta que os usuários antecipem demandas e utilizem os serviços digitais disponíveis no site oficial do Vapt Vupt para consultas e agendamentos.

Correios

As agências dos Correios não abrirão na segunda e terça-feira (16 e 17). O atendimento presencial retorna na quarta-feira (18), a partir das 12h.

Durante o período, os clientes poderão recorrer aos canais automatizados de atendimento, como a central virtual no site oficial, telefones 4003-8210, 0800-881-8210 e 0800-881-8211 (para pessoas com deficiência auditiva), além do WhatsApp pelo número 11 4003-8210.

Restaurante do Bem

Os 18 restaurantes estarão fechados apenas na terça-feira de Carnaval (17). Nos demais dias, o serviço será mantido normalmente, das 10h às 14h30, com a oferta de refeições balanceadas ao valor simbólico de R$ 2.

Saneago

Equipes da Companhia Saneamento de Goiás S.A. (Saneago) vão manter os trabalhos para o pleno funcionamento dos sistemas de água e esgoto. O atendimento ao cliente para informar vazamentos, consultar faturas, entre outros, será garantido, com suporte 24 horas. Os interessados devem procurar os seguintes canais: Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115 ou chat on-line pelo site www.saneago.com.br

Equatorial

As agências e postos de atendimento presencial da Equatorial Goiás estarão fechados na segunda e terça-feira (16 e 17), retornando às atividades na quarta-feira (18), com expediente das 13h às 17h. Os clientes que precisarem de atendimento podem contar com os demais canais que permanecerão disponíveis.

Os canais incluem a assistente virtual através do (62) 3243-2020, do site da Equatorial ou do próprio aplicativo da concessionária.

Região da 44

As galerias e centros de compras da Região da 44 funcionam normalmente na sexta-feira (13) e no sábado (14), das 7h às 18h. Já no domingo (15) e na segunda-feira (16), as lojas estarão fechadas.

Na terça-feira de Carnaval (17), o atendimento será retomado até as 14h. Na quarta-feira (18), o expediente volta ao horário habitual, das 7h às 18h.

Detran

A sede do Detran-GO e as unidades do interior não realizarão atendimentos presenciais na segunda e terça-feira (16 e 17).

O atendimento presencial ao público retorna na quarta-feira (18), às 8 horas para o Vapt Vupt da sede e às 14 horas para as outras unidades da autarquia.

Zoológico

O Zoológico de Goiânia estará fechado na segunda e terça-feira (16 e 17). Nos demais dias, inclusive no domingo, o funcionamento ocorre normalmente, das 8h30 às 17h, com entrada permitida até as 16h.

Unidades culturais

Na capital, permanecem fechados nos dias 16 e 17 de fevereiro e reabrem na quarta-feira (18), a partir das 14h, o Arquivo Histórico Estadual, a Vila Cultural Cora Coralina, o Museu da Imagem e do Som (MIS), a Biblioteca Estadual Pio Vargas, a Biblioteca Braille José Álvarez de Azevedo, a Gibiteca Jorge Braga, o Teatro Goiânia e o Centro Cultural Octo Marques.

O Cine Cultura segue fechado entre os dias 14 e 17 de fevereiro e retoma suas atividades na quarta-feira de Cinzas (18), com sessões a partir das 15h.

O Centro Cultural Martim Cererê estará aberto na segunda-feira (16), fecha na terça-feira (17) e reabre na quarta-feira, a partir das 14h.

Já o Museu Pedro Ludovico, que passa por uma reforma simplificada, segue fechado, com previsão de reabertura para o dia 20 de fevereiro.

Shoppings

Araguaia Shopping

Segunda, terça e quarta (16, 17 e 18):

Lojas e quiosques: abertura das 8h30 às 20h30

Alimentação: abertura das 10 às 22h

Goiânia Shopping

Segunda, terça e quarta (16, 17 e 18):

Lojas e quiosques: abertura das 10h às 22h

Alimentação e lazer: abertura das 10h às 22h

Restaurantes: abertura das 11h30 às 23h

Shopping Cerrado

Sábado (14): lojas, alimentação e lazer das 10h às 22h

Domingo (15): alimentação e lazer das 11h às 22h; lojas das 14h às 20h

Segunda, terça e quarta (16, 17 e 18): lojas, alimentação e lazer das 10h às 22h

Plaza D’Oro Shopping

Sábado (14)

Lojas e quiosques: 9h às 21h

Alimentação: 11h às 22h

Rede Store Supermercados: 7h às 22h

Domingo (15)

Lojas e quiosques: 14h às 20h

Alimentação: 11h às 20h

Rede Store Supermercados: 8h às 20h

Segunda, terça e quarta (16, 17 e 18)

Lojas e quiosques: 9h às 21h

Alimentação: 11h às 22h

Rede Store Supermercados: 7h às 22h

Passeio das Águas Shopping

Segunda, terça e quarta (16, 17 e 18) – lojas, alimentação e lazer, das 10h às 22h

Flamboyant Shopping

Segunda, terça e quarta (16, 17 e 18) – lojas, alimentação e lazer, das 10h às 22h

