Veja o que abre e fecha na semana do Carnaval em Goiânia

Diversos serviços e estabelecimentos funcionarão em horário diferenciado durante a data

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Paulo José/Prefeitura de Goiânia)

Com o Carnaval já virando a esquina, vários goianienses vão aproveitar o merecido descanso para viajar com a família e amigos. Porém, aos que forem permanecer em Goiânia, fica o alerta já que várias repartições e serviços públicos terão o horário de funcionamento alterado.

A começar, vale destacar que conforme publicado no Diário Oficial do Município, os dias de segunda (16), terça (17) e quarta-feira (18) serão de ponto facultativo na capital.

A exceção fica com os serviços essenciais, a exemplo das unidades de saúde, de policiamento civil e militar, de bombeiro militar, de arrecadação e de fiscalização, que seguem normalmente.

O mesmo se aplica a repartições e serviços do Governo de Goiás, que também decretou ponto facultativo para repartições estaduais e informou que haverá alterações no funcionamento das mesmas.

Confira a seguir um compilado com o que abre e fecha na capital goiana durante as festividades:

Bancos

As agências bancárias não terão atendimento presencial na segunda e terça-feira de Carnaval (16 e 17).

O serviço ao público será retomado na quarta-feira (18), a partir das 12h, conforme informado pela Associação de Bancos (ASBAN).

Vapt Vupt

As unidades que costumam abrir aos sábados atenderão normalmente no sábado (14). Na segunda e terça-feira (16 e 17), todos os postos estarão fechados. O atendimento presencial será retomado na quarta-feira (18), a partir das 8h.

O Governo de Goiás orienta que os usuários antecipem demandas e utilizem os serviços digitais disponíveis no site oficial do Vapt Vupt para consultas e agendamentos.

Correios

As agências dos Correios não abrirão na segunda e terça-feira (16 e 17). O atendimento presencial retorna na quarta-feira (18), a partir das 12h.

Durante o período, os clientes poderão recorrer aos canais automatizados de atendimento, como a central virtual no site oficial, telefones 4003-8210, 0800-881-8210 e 0800-881-8211 (para pessoas com deficiência auditiva), além do WhatsApp pelo número 11 4003-8210.

Restaurante do Bem

Os 18 restaurantes estarão fechados apenas na terça-feira de Carnaval (17). Nos demais dias, o serviço será mantido normalmente, das 10h às 14h30, com a oferta de refeições balanceadas ao valor simbólico de R$ 2.

Saneago

Equipes da Companhia Saneamento de Goiás S.A. (Saneago) vão manter os trabalhos para o pleno funcionamento dos sistemas de água e esgoto. O atendimento ao cliente para informar vazamentos, consultar faturas, entre outros, será garantido, com suporte 24 horas. Os interessados devem procurar os seguintes canais: Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115 ou chat on-line pelo site www.saneago.com.br

Equatorial

As agências e postos de atendimento presencial da Equatorial Goiás estarão fechados na segunda e terça-feira (16 e 17), retornando às atividades na quarta-feira (18), com expediente das 13h às 17h. Os clientes que precisarem de atendimento podem contar com os demais canais que permanecerão disponíveis.

Os canais incluem a assistente virtual através do (62) 3243-2020, do site da Equatorial ou do próprio aplicativo da concessionária.

Região da 44

As galerias e centros de compras da Região da 44 funcionam normalmente na sexta-feira (13) e no sábado (14), das 7h às 18h. Já no domingo (15) e na segunda-feira (16), as lojas estarão fechadas.

Na terça-feira de Carnaval (17), o atendimento será retomado até as 14h. Na quarta-feira (18), o expediente volta ao horário habitual, das 7h às 18h.

Detran

A sede do Detran-GO e as unidades do interior não realizarão atendimentos presenciais na segunda e terça-feira (16 e 17).

O atendimento presencial ao público retorna na quarta-feira (18), às 8 horas para o Vapt Vupt da sede e às 14 horas para as outras unidades da autarquia.

Zoológico

O Zoológico de Goiânia estará fechado na segunda e terça-feira (16 e 17). Nos demais dias, inclusive no domingo, o funcionamento ocorre normalmente, das 8h30 às 17h, com entrada permitida até as 16h.

Unidades culturais

Na capital, permanecem fechados nos dias 16 e 17 de fevereiro e reabrem na quarta-feira (18), a partir das 14h, o Arquivo Histórico Estadual, a Vila Cultural Cora Coralina, o Museu da Imagem e do Som (MIS), a Biblioteca Estadual Pio Vargas, a Biblioteca Braille José Álvarez de Azevedo, a Gibiteca Jorge Braga, o Teatro Goiânia e o Centro Cultural Octo Marques.

O Cine Cultura segue fechado entre os dias 14 e 17 de fevereiro e retoma suas atividades na quarta-feira de Cinzas (18), com sessões a partir das 15h.

O Centro Cultural Martim Cererê estará aberto na segunda-feira (16), fecha na terça-feira (17) e reabre na quarta-feira, a partir das 14h.

Já o Museu Pedro Ludovico, que passa por uma reforma simplificada, segue fechado, com previsão de reabertura para o dia 20 de fevereiro.

Shoppings

Araguaia Shopping
Segunda, terça e quarta (16, 17 e 18):
Lojas e quiosques: abertura das 8h30 às 20h30
Alimentação: abertura das 10 às 22h

Goiânia Shopping
Segunda, terça e quarta (16, 17 e 18):
Lojas e quiosques: abertura das 10h às 22h
Alimentação e lazer: abertura das 10h às 22h
Restaurantes: abertura das 11h30 às 23h

Shopping Cerrado
Sábado (14): lojas, alimentação e lazer das 10h às 22h
Domingo (15): alimentação e lazer das 11h às 22h; lojas das 14h às 20h
Segunda, terça e quarta (16, 17 e 18): lojas, alimentação e lazer das 10h às 22h

Plaza D’Oro Shopping
Sábado (14)
Lojas e quiosques: 9h às 21h
Alimentação: 11h às 22h
Rede Store Supermercados: 7h às 22h

Domingo (15)
Lojas e quiosques: 14h às 20h
Alimentação: 11h às 20h
Rede Store Supermercados: 8h às 20h

Segunda, terça e quarta (16, 17 e 18)
Lojas e quiosques: 9h às 21h
Alimentação: 11h às 22h
Rede Store Supermercados: 7h às 22h

Passeio das Águas Shopping
Segunda, terça e quarta (16, 17 e 18) – lojas, alimentação e lazer, das 10h às 22h

Flamboyant Shopping
Segunda, terça e quarta (16, 17 e 18) – lojas, alimentação e lazer, das 10h às 22h

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

