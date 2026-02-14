Jovem é morto a facadas em bar de Goiânia; suspeito foi preso horas depois em motel

Vídeo mostra momento em que responsável pelas agressões vê confusão e decide intervir

Ícaro Gonçalves - 14 de fevereiro de 2026

Preso em flagrante, o suspeito admitiu os crimes (Imagens: Reprodução)

Um jovem de 20 anos foi morto com um golpe de faca na madrugada deste sábado (14), em frente a um bar na Avenida Central do setor Garavelo, em Goiânia. O crime aconteceu por volta das 03h e também deixou outro rapaz ferido.

A confusão começou na rua em frente ao estabelecimento, quando dois frequentadores iniciaram uma discussão que evoluiu para empurrões e agressões na rua. As cenas foram registradas por câmeras de segurança no local.

As imagens deixam claro que o responsável pelos golpes de faca não estava envolvido diretamente no conflito. O suspeito estava próximo à calçada, e via a confusão quando decidiu intervir.

Em certo momento ele se aproxima e ataca uma vítima com um golpe na região do pescoço. Após ser atingido, o jovem ainda tentou se afastar do grupo, mas caiu na calçada poucos metros depois.

Um amigo do jovem continuou envolvido na briga e também foi esfaqueado no peito, do lado esquerdo. Após os ataques, o criminoso fugiu do local.

Equipes de resgate foram acionadas e constataram a morte do jovem de 20 anos ainda no local. O segundo atingido foi socorrido e levado para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, com base em relatos de testemunhas, descobriram que o criminoso e foi com a companheira para um motel em Aparecida de Goiânia, próximo à BR-153.

As chegar no local, os policiais adentraram no quarto e flagraram o criminoso mantendo relações sexuais com a parceira, poucas horas depois depois do homicídio.

Ele e a companheira foram presos em flagrante e encaminhados à Central de Flagrantes, onde permanecem à disposição da Justiça.

