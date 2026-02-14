Jovem em surto ameaça filha de 11 meses com machadinha em Águas Lindas de Goiás e é preso

Suspeito foi encontrado pela polícia extremamente agressivo, e a todo momento dizia a intenção de causar mal à criança

homem ameaça filha com machadinha
Suspeito é conduzido à delegacia após soltar a filha (Imagens: Reprodução/Instagram)

Um caso no qual um jovem de 28 anos ameaçou a vida da própria filha de 11 meses com uma machadinha assustou a população de Águas Lindas de Goiás, na madrugada deste sábado (14).

Segundo informações, o jovem invadiu a casa da mãe da criança para raptar a filha, enquanto empunhava uma machadinha.

Testemunhas disseram que ele estava extremamente agressivo, aparentemente sob efeito de álcool e em visível estado de descontrole emocional.

Imagens de câmera de segurança mostram o rapaz se movimentando com a menina em um dos braços e a machadinha no outro, enquanto a família tentava, sem êxito, acalmá-lo.

Após pegar a filha, por volta da meia noite, ele saiu sem rumo definido. Os familiares da criança acionaram a Polícia Militar de Goiás (PM), que partiu em busca do suspeito.

Ele foi encontrado em uma rua próxima da região, ainda armado e agressivo, e a todo momento dizendo a intenção de machucar a criança.

Os policiais conversaram com o jovem usando técnicas de negociação, em meio a ofensas contra os militares e ameaças à filha.

Com o tempo, ele aceitou soltar a menina e largar a machadinha. O suspeito foi contido e algemado, mas manteve o comportamento agressivo, chegando a ameaçar os policiais: “quando eu sair vou arrancar sua cabeça, sargento”, disse em uma das ameaças.

O homem foi conduzido à delegacia para registro da ocorrência e a menina devolvia à família, sem ferimentos.

 

 

