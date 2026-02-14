Ossos fortes: o mineral essencial para fortalecer a estrutura óssea e prevenir a osteoporose a longo prazo

Além do cálcio, um nutriente muitas vezes ignorado pode ser decisivo para manter a densidade óssea e reduzir riscos de fraturas com o passar dos anos

Layne Brito - 14 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels/@KampusProduction)

Quando se fala em saúde dos ossos, o cálcio quase sempre vira protagonista. A prevenção da osteoporose, no entanto, envolve um conjunto de nutrientes e hábitos que atuam em equilíbrio ao longo da vida.

A osteoporose é uma condição silenciosa, que pode evoluir sem sintomas até que surjam fraturas ou dores persistentes. Por isso, pensar em prevenção significa agir antes dos primeiros sinais, fortalecendo o organismo com alimentação adequada, atividade física e acompanhamento de saúde.

Entre os nutrientes essenciais nesse processo está o magnésio, mineral que participa da formação óssea e do metabolismo responsável por manter a estrutura do esqueleto resistente.

Ele contribui para o equilíbrio de outros elementos importantes, ajudando a preservar a densidade óssea e a qualidade do tecido ósseo ao longo dos anos.

O osso é um tecido vivo, que está em constante renovação. Parte dele é reabsorvida enquanto outra parte é reconstruída, em um ciclo contínuo. O magnésio participa desse processo ao contribuir para o equilíbrio mineral do corpo e para funções metabólicas que impactam diretamente a resistência óssea.

Manter níveis adequados desse mineral ao longo da vida pode favorecer uma base estrutural mais sólida, especialmente em fases como a menopausa e o envelhecimento, quando a perda de massa óssea tende a acelerar.

A osteoporose está associada à diminuição da densidade óssea e ao aumento do risco de fraturas. Fatores como envelhecimento, alterações hormonais, sedentarismo e alimentação pobre em nutrientes influenciam esse quadro.

O magnésio integra a estratégia preventiva por atuar em conjunto com cálcio, vitamina D e proteínas. Ele não substitui esses nutrientes, mas faz parte do conjunto que sustenta a saúde óssea a longo prazo.

O magnésio pode ser encontrado em diversos alimentos do dia a dia, como:

castanhas e sementes;

folhas verde-escuras;

feijão, lentilha e grão-de-bico;

grãos integrais;

alimentos ricos em cacau.

Incluir esses itens na rotina alimentar é uma maneira prática de reforçar a ingestão do mineral sem depender exclusivamente de suplementação.

Nem todas as pessoas precisam suplementar magnésio. A indicação deve considerar avaliação individual, exames e histórico de saúde. O uso indiscriminado pode causar efeitos adversos, principalmente em doses elevadas.

Por isso, a orientação profissional é fundamental antes de iniciar qualquer suplementação.

Cuidar da saúde óssea é um investimento de longo prazo. O magnésio, embora muitas vezes menos lembrado que o cálcio, desempenha papel importante na manutenção da estrutura óssea.

Aliado a hábitos saudáveis e acompanhamento médico, ele pode contribuir para ossos mais fortes e para a redução do risco de osteoporose ao longo da vida.

