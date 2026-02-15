Quem mora de aluguel não é obrigado a sair do imóvel após um ano, segundo a Lei do Inquilinato

Entenda o que realmente acontece quando o contrato termina e quais são os direitos e deveres de inquilinos e proprietários

Gustavo de Souza - 15 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik)

Muita gente acredita que, ao completar 12 meses de contrato, o inquilino precisa deixar o imóvel imediatamente. A ideia é repetida em conversas informais e até em negociações apressadas.

Mas a Lei do Inquilinato diz algo diferente do senso comum. O fim do prazo contratual não significa, automaticamente, ordem de saída.

O que acontece quando o contrato termina

A Lei nº 8.245/91 prevê que, se o contrato chega ao fim e o inquilino permanece no imóvel por mais de 30 dias sem oposição do proprietário, a locação pode ser prorrogada por prazo indeterminado, mantendo as demais cláusulas.

Na prática, isso significa que o contrato não “morre” no dia seguinte ao término. Ele pode continuar válido, agora sem uma data final previamente definida.

Essa regra é justamente o que afasta a ideia de desocupação automática ao completar um ano de aluguel.

Prazo do contrato muda as regras

Um ponto decisivo é o tempo estipulado no contrato. Além disso, quando a locação residencial é firmada por 30 meses ou mais, a lei permite que, após o fim do prazo e eventual prorrogação, o proprietário peça o imóvel, concedendo 30 dias para desocupação.

Já nos contratos residenciais com prazo inferior a 30 meses — como os de 12 meses —, a retomada do imóvel depende das hipóteses específicas previstas em lei, como uso próprio ou outras situações expressamente autorizadas.

Ou seja, não é apenas o fim do prazo que determina a saída, mas o enquadramento legal de cada caso.

Direitos e deveres de cada lado

Se o contrato se torna por prazo indeterminado, o inquilino também precisa observar as regras. A lei prevê aviso prévio de 30 dias caso ele queira encerrar a locação.

Contudo, do lado do proprietário, qualquer pedido de desocupação deve respeitar os requisitos legais. Exigir a saída sem fundamento pode gerar conflito e, em alguns casos, discussão judicial.

Por isso, antes de embalar os móveis ou pressionar por uma entrega de chaves, o melhor caminho é conferir o contrato e entender o que realmente diz a Lei do Inquilinato.

