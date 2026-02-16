Bolo salgado para o café da tarde: a receita fácil para aproveitar o feriado

Prepare um delicioso bolinho salgado em minutos com esta receita prática e versátil, perfeita para o café da tarde ou qualquer hora do dia

Isabella Valverde - 16 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@sarah_receitasedicas)

Quem não ama um bolo salgado quentinho para acompanhar o café da tarde?

Este bolo salgado é a solução perfeita para aqueles dias em que a vontade de comer algo gostoso bate, mas o tempo é curto.

Com uma massa que se faz em um piscar de olhos e um recheio personalizável, ele promete ser o novo queridinho da sua casa.

Ingredientes

Para o Recheio (Sugestão – use o que você mais gosta!)

• 200g de presunto picado

• 200g de mussarela picada

• 1/2 cebola roxa bem picadinha

• 1/2 sachê de milho

• 1 tomate sem semente

• 1/2 sachê de azeitona

• Cheiro-verde (salsinha e cebolinha) picado

• Orégano a gosto

Para a Massa

• 4 ovos

• 1 xícara de óleo

• 2 xícaras de leite

• 3 xícaras de farinha de trigo

• 50g de queijo parmesão ralado (opcional, para um gostinho extra na massa)

• Sal a gosto

• 1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de Preparo

1. Prepare o Recheio: Comece picando todos os ingredientes do recheio. Em um recipiente, misture o presunto, a mussarela, a cebola roxa, o milho, o tomate sem semente, a azeitona, o cheiro-verde e bastante orégano. Reserve.

2. Prepare a Massa: Em outro recipiente, bata muito bem os ovos. Adicione o óleo e o leite, misturando bem. Em seguida, vá adicionando a farinha de trigo aos poucos, misturando até obter uma massa homogênea e com a textura desejada (nem muito líquida, nem muito espessa).

3. Tempere a Massa: Se desejar, adicione um pouco de queijo parmesão ralado à massa para um sabor especial. Por último, coloque o sal a gosto e misture novamente.

4. Incorpore o Recheio: Despeje a massa sobre o recheio já preparado e misture bem, garantindo que todos os ingredientes estejam envolvidos pela massa.

5. Adicione o Fermento: Por último, adicione o fermento em pó e misture delicadamente pela última vez, apenas para incorporá-lo à massa.

6. Leve ao Forno: Transfira a massa para uma forma untada e enfarinhada. Para um toque final e mais beleza, você pode decorar a superfície com pedacinhos de mussarela, rodelas de tomate e mais orégano.

7. Asse: Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até que esteja dourado e cozido por dentro.

Dicas e Variações

• Personalize o Recheio: A beleza desta receita está na sua versatilidade. Sinta-se à vontade para usar outros ingredientes no recheio, como frango desfiado, calabresa, brócolis, palmito, ou os legumes que tiver na geladeira.

• Queijo na Massa: O queijo parmesão ralado na massa faz toda a diferença no sabor, mas se não tiver, o bolinho ficará delicioso da mesma forma.

• Ponto da Massa: A textura da massa é crucial. Ela deve ser cremosa, mas não muito líquida, para que o bolinho fique fofinho e não resseque.

Com esta receita de bolinho salgado, seus cafés da tarde nunca mais serão os mesmos! Fácil de fazer, delicioso e perfeito para compartilhar com a família e amigos.

