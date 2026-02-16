Como renovar a CNH pelo celular sem precisar ir ao Detran ou pagar taxa

Renovação da CNH pelo celular é possível em parte do processo, mas taxas e exames ainda podem ser exigidos conforme regras do Detran

Gabriel Yuri Souto - 16 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação)

A renovação da CNH pelo celular tem se tornado cada vez mais comum com a digitalização dos serviços de trânsito no Brasil.

Muitos conteúdos nas redes sociais afirmam que já não é preciso ir ao Detran, pagar taxas ou fazer exames, mas a informação não é totalmente correta.

Na prática, o motorista pode iniciar a renovação da CNH pelo celular por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), que reúne documentos e serviços oficiais do condutor.

No entanto, as exigências legais continuam válidas e variam conforme o estado.

Como renovar a CNH pelo celular na prática

O processo digital começa com o download do aplicativo oficial da Carteira Digital de Trânsito na loja de aplicativos do celular. Depois, o condutor deve acessar com a conta Gov.br e entrar na área destinada ao motorista.

Em seguida, o sistema permite consultar dados da habilitação e, quando disponível, solicitar a renovação da CNH diretamente pelo celular.

Dessa forma, o pedido pode ser feito sem a necessidade de ir presencialmente ao Detran em um primeiro momento.

Além disso, o aplicativo também concentra notificações, histórico do condutor e serviços relacionados à habilitação.

Cadastro do condutor não elimina exigências legais

Algumas informações que circulam nas redes citam o chamado “cadastro positivo do condutor” como forma de evitar exames ou taxas. No entanto, isso não substitui as obrigações previstas na legislação de trânsito.

Mesmo que o motorista tenha bom histórico e não possua infrações, a renovação da CNH continua seguindo critérios técnicos e legais definidos pelos órgãos de trânsito.

Taxa e exame médico ainda podem ser obrigatórios

Ao contrário do que muitos vídeos afirmam, renovar a CNH não é totalmente gratuito na maioria dos casos. O condutor ainda pode precisar:

Pagar a taxa de renovação, que varia conforme o estado;

Realizar exame médico obrigatório;

Fazer avaliação psicológica, quando exigida para categorias específicas.

Portanto, o processo pode começar pelo celular, mas não significa que todas as etapas serão isentas de custos ou presenciais.

Quando é possível evitar ir presencialmente ao Detran

Em diversos estados, grande parte do processo já ocorre de forma digital. Isso acontece principalmente quando o condutor:

Está com os dados atualizados;

Não possui pendências;

Está dentro do prazo de renovação;

Consegue agendar exames de forma online.

Nesses casos, o comparecimento físico ao Detran pode não ser necessário, já que o acompanhamento ocorre pelo próprio sistema digital.

Atenção a promessas virais sobre renovação gratuita

Especialistas alertam que promessas de renovação da CNH sem taxa, sem exame e totalmente automática não correspondem à regra geral vigente.

O aplicativo oficial facilita o acesso ao serviço, mas não elimina exigências previstas em lei.

Assim, antes de iniciar o processo, o motorista deve verificar as orientações do Detran do seu estado para evitar informações equivocadas e possíveis transtornos na renovação da habilitação.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!