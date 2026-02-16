Como renovar a CNH pelo celular sem precisar ir ao Detran ou pagar taxa
Renovação da CNH pelo celular é possível em parte do processo, mas taxas e exames ainda podem ser exigidos conforme regras do Detran
A renovação da CNH pelo celular tem se tornado cada vez mais comum com a digitalização dos serviços de trânsito no Brasil.
Muitos conteúdos nas redes sociais afirmam que já não é preciso ir ao Detran, pagar taxas ou fazer exames, mas a informação não é totalmente correta.
Na prática, o motorista pode iniciar a renovação da CNH pelo celular por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), que reúne documentos e serviços oficiais do condutor.
- O lugar mais monitorado do mundo é vigiado 24 horas por câmeras e satélites e concentra dados sensíveis de todo o mundo
- China deixa mundo surpreso com tecnologia de ponta ao criar 1ª máquina de tomografia computadorizada 6 vezes mais detalhada
- Nova atualização do Gov.br não exigirá mais reconhecimento facial nem senha para acessar o aplicativo
No entanto, as exigências legais continuam válidas e variam conforme o estado.
Como renovar a CNH pelo celular na prática
O processo digital começa com o download do aplicativo oficial da Carteira Digital de Trânsito na loja de aplicativos do celular. Depois, o condutor deve acessar com a conta Gov.br e entrar na área destinada ao motorista.
Em seguida, o sistema permite consultar dados da habilitação e, quando disponível, solicitar a renovação da CNH diretamente pelo celular.
Dessa forma, o pedido pode ser feito sem a necessidade de ir presencialmente ao Detran em um primeiro momento.
Além disso, o aplicativo também concentra notificações, histórico do condutor e serviços relacionados à habilitação.
Cadastro do condutor não elimina exigências legais
Algumas informações que circulam nas redes citam o chamado “cadastro positivo do condutor” como forma de evitar exames ou taxas. No entanto, isso não substitui as obrigações previstas na legislação de trânsito.
Mesmo que o motorista tenha bom histórico e não possua infrações, a renovação da CNH continua seguindo critérios técnicos e legais definidos pelos órgãos de trânsito.
Taxa e exame médico ainda podem ser obrigatórios
Ao contrário do que muitos vídeos afirmam, renovar a CNH não é totalmente gratuito na maioria dos casos. O condutor ainda pode precisar:
- Pagar a taxa de renovação, que varia conforme o estado;
- Realizar exame médico obrigatório;
- Fazer avaliação psicológica, quando exigida para categorias específicas.
Portanto, o processo pode começar pelo celular, mas não significa que todas as etapas serão isentas de custos ou presenciais.
Quando é possível evitar ir presencialmente ao Detran
Em diversos estados, grande parte do processo já ocorre de forma digital. Isso acontece principalmente quando o condutor:
- Está com os dados atualizados;
- Não possui pendências;
- Está dentro do prazo de renovação;
- Consegue agendar exames de forma online.
Nesses casos, o comparecimento físico ao Detran pode não ser necessário, já que o acompanhamento ocorre pelo próprio sistema digital.
Atenção a promessas virais sobre renovação gratuita
Especialistas alertam que promessas de renovação da CNH sem taxa, sem exame e totalmente automática não correspondem à regra geral vigente.
O aplicativo oficial facilita o acesso ao serviço, mas não elimina exigências previstas em lei.
Assim, antes de iniciar o processo, o motorista deve verificar as orientações do Detran do seu estado para evitar informações equivocadas e possíveis transtornos na renovação da habilitação.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!