Criança é levada de helicóptero para o Hugol após se afogar em cachoeira de Pirenópolis
Menina foi transferida em estado grave após sofrer parada cardiorrespiratória
Uma criança, de 9 anos, foi socorrida em estado grave após se afogar na Cachoeira Usina Velha, em Pirenópolis, nesta segunda-feira (16).
Portal 6 apurou que a menina caiu em uma fenda de pedra enquanto passeava pelo local e acabou ficando presa. Em seguida, ela ficou submersa, abaixo de uma pedra, até ser retirada da água.
O Corpo de Bombeiros foi acionado inicialmente com a informação de que havia uma pessoa presa em uma fenda na cachoeira.
Durante o deslocamento das equipes, os socorristas receberam uma nova atualização indicando que a criança estava submersa.
Quando os bombeiros chegaram, a vítima já havia sido retirada da água por pessoas que estavam no local, que iniciaram os primeiros socorros.
A menina estava em parada cardiorrespiratória, e os militares deram continuidade às manobras de reanimação cardiopulmonar durante o transporte até o hospital de Pirenópolis.
Na unidade de saúde, após alguns minutos de atendimento, a equipe médica conseguiu reverter a parada cardíaca e estabilizar o quadro clínico.
Devido à gravidade do caso, a criança foi transferida de helicóptero para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, onde permanece sob cuidados especializados.
O estado de saúde atualizado não foi divulgado.
