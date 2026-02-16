Criança é levada de helicóptero para o Hugol após se afogar em cachoeira de Pirenópolis

Menina foi transferida em estado grave após sofrer parada cardiorrespiratória

Da Redação - 16 de fevereiro de 2026

Cachoeira Usina Velha, em Pirenópolis. (Foto: Reprodução)

Uma criança, de 9 anos, foi socorrida em estado grave após se afogar na Cachoeira Usina Velha, em Pirenópolis, nesta segunda-feira (16).

Portal 6 apurou que a menina caiu em uma fenda de pedra enquanto passeava pelo local e acabou ficando presa. Em seguida, ela ficou submersa, abaixo de uma pedra, até ser retirada da água.

O Corpo de Bombeiros foi acionado inicialmente com a informação de que havia uma pessoa presa em uma fenda na cachoeira.

Durante o deslocamento das equipes, os socorristas receberam uma nova atualização indicando que a criança estava submersa.

Quando os bombeiros chegaram, a vítima já havia sido retirada da água por pessoas que estavam no local, que iniciaram os primeiros socorros.

A menina estava em parada cardiorrespiratória, e os militares deram continuidade às manobras de reanimação cardiopulmonar durante o transporte até o hospital de Pirenópolis.

Na unidade de saúde, após alguns minutos de atendimento, a equipe médica conseguiu reverter a parada cardíaca e estabilizar o quadro clínico.

Devido à gravidade do caso, a criança foi transferida de helicóptero para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, onde permanece sob cuidados especializados.

O estado de saúde atualizado não foi divulgado.

