Esqueça o leite e o açúcar: esse mingau de aveia é ótimo para o café da manhã, mais nutritivo e garante saciedade durante todo o dia

Feito com água e adoçado naturalmente com banana, o preparo é leve, cremoso e ideal para quem busca energia logo cedo

Isabella Victória - 16 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Semglutensemlactose.com)

Se a sua manhã começa sempre com pressa, mas você não abre mão de comer bem, talvez esteja na hora de repensar o tradicional mingau de aveia.

Sem leite e sem açúcar, essa versão mais leve surpreende pela cremosidade e pelo poder de saciedade.

Simples, nutritivo e pronto em poucos minutos, o preparo usa ingredientes acessíveis e aposta na doçura natural da fruta para transformar a primeira refeição do dia.

Por que trocar o leite e o açúcar?

Ao substituir o leite por água, o mingau se torna uma alternativa interessante para pessoas com intolerância à lactose ou para quem busca uma opção mais leve.

Já o açúcar refinado dá lugar à banana madura, que adoça naturalmente e ainda acrescenta textura ao prato.

O resultado é uma receita equilibrada, com sabor suave e consistência cremosa, sem necessidade de ingredientes industrializados.

Além disso, a aveia é conhecida por promover saciedade prolongada e contribuir para o bom funcionamento do sistema digestivo — combinação ideal para enfrentar as primeiras horas do dia com disposição.

Ingredientes simples, resultado surpreendente

Para preparar, você vai precisar de:

½ xícara (chá) de aveia em flocos

1 xícara (chá) de água

1 banana madura amassada

1 pitada de canela (opcional)

A banana deve estar bem madura, pois é ela que garante o dulçor natural.

Caso prefira, é possível acrescentar um adoçante de sua escolha, mas não é obrigatório.

Como preparar

Em fogo baixo, coloque a aveia e a água em uma panela. Mexa até que a mistura comece a engrossar e fique homogênea. Após cerca de cinco minutos, adicione a banana amassada. Misture bem por mais um minuto e desligue o fogo. Finalize com uma pitada de canela, se desejar.

A canela, além de intensificar o sabor, acrescenta propriedades anti-inflamatórias ao prato.

Ideal para começar o dia

O mingau pode ser servido no café da manhã ou até no lanche da tarde.

Também combina com frutas como maçã ou mais fatias de banana por cima, criando diferentes versões com a mesma base nutritiva.

Prático, acessível e funcional, esse preparo prova que não é preciso leite ou açúcar para ter um mingau saboroso e reconfortante.

