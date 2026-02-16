Motociclista bêbado atropela mulher em faixa de pedestres e ambos acabam em estado grave, em Caldas Novas

Câmeras de segurança registraram o momento exato em que o condutor, em alta velocidade, atingiu a vítima

Samuel Leão - 16 de fevereiro de 2026

Acidente aconteceu em Caldas Novas, na faixa de pedestres. (Foto: Reprodução)

Uma noite de passeio em Caldas Novas quase terminou em tragédia para duas famílias no último sábado (14). Um motociclista de 27 anos, pilotando uma Honda vermelha, atropelou uma mulher de 56 anos que atravessava regularmente uma faixa de pedestres na Avenida Coronel Cirilo Lopes de Moraes, no Bairro do Turista.

O impacto foi tão forte que ambos sofreram fraturas graves e precisaram ser transferidos para Goiânia.

Segundo testemunhas que presenciaram o ocorrido, nas proximidades de um shopping da região, o casal atravessava a via no momento em que os demais veículos haviam parado para dar passagem.

No entanto, a motocicleta, que trafegava em alta velocidade, não reduziu a marcha e atingiu a mulher em cheio.

Após o atropelamento, o condutor ainda perdeu o controle do veículo e colidiu na traseira de um carro que estava devidamente estacionado na via. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados para prestar os primeiros socorros.

A mulher foi levada inicialmente para a UPA da cidade com uma fratura no fêmur, mas, devido à gravidade, foi encaminhada à capital para uma cirurgia de emergência.

Já o motociclista sofreu uma fratura no quadril. No hospital, as autoridades notaram que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, como hálito etílico e olhos vermelhos.

Embora tenha se recusado a fazer o teste do bafômetro, o jovem confessou que havia ingerido duas latas de cerveja antes de assumir a direção da moto.

Imagens de câmeras de monitoramento de um residencial em frente ao local do acidente foram obtidas e confirmam a dinâmica relatada.

O vídeo mostra o casal iniciando a travessia e o momento em que a vítima é lançada ao solo pelo impacto.

O condutor, que também permanece internado e sob custódia para procedimentos cirúrgicos em Goiânia, deverá responder pelas infrações de trânsito e pela lesão corporal causada à vítima.

NEGLIGÊNCIA ⚠️ Motociclista bêbado atropela mulher em faixa de pedestres e ambos acabam em estado grave, em Caldas Novas Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/b63OvgB9Uf — Portal 6 (@portal6noticias) February 16, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!