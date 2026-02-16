O Agente Secreto vence Spirit Award como melhor filme internacional

Produção nacional foi reconhecida em uma das principais premiações do cinema independente

Da Agência Brasil - 16 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/ MK2Films)

O longa brasileiro O Agente Secreto venceu neste domingo (15) o Film Independent Spirit Awards na categoria Melhor Filme Internacional. Esta foi a terceira indicação do diretor Kleber Mendonça Filho à premiação e sua primeira vitória. Em sua fala, ele dedicou o prêmio a programadores de cinema e jovens cineastas de todo o mundo.

“Eles têm a chance de fazer filmes emocionante sobre a vida, sobre pessoas, sobre seu bairro. Cinema é uma manifestação da própria memória e um ato político”, destacou, citando ainda o ator alemão Udo Kier, que integrou a equipe de O Agente Secreto e morreu em novembro de 2025.

O cineasta brasileiro Adolpho Veloso também levou o prêmio na categoria Melhor Fotografia por seu trabalho em Sonhos de Trem. A premiação foi anunciada no palco por Wagner Moura, que estrela O Agente Secreto. “Fico muito feliz com isso”, disse o ator, ao anunciar a vitória de Veloso.

“É tão difícil fazer o que fazemos. Costumamos enfrentar grandes crises, infelizes com o que fazemos e pensando que poderíamos ter feito algo melhor. Faço um grande agradecimento a todos que participaram do filme. Este prêmio vai para todos”, destacou o cineasta.

O Spirit Awards é considerado uma das principais premiações do cinema independente dos Estados Unidos.

