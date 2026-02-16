Pouso de helicóptero da Polícia Civil danificou Igreja Matriz de Pirenópolis, aponta denúncia

Presidente da Comissão Pirenopolina de Folclore afirmou que não houve aprovação do Iphan ou da Prefeitura para a manobra

Davi Galvão - 16 de fevereiro de 2026

Helicóptero pousou logo atrás da Matriz. (Foto: Reprodução)

Um helicóptero da Polícia Civil (PC) pousou logo atrás da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, em Pirenópolis, na manhã deste domingo (15), levantando denúncias de estragos na estrutura e não cumprimento de normas legais.

Em entrevista ao Portal 6, a Presidente da Comissão Pirenopolina de Folclore, Séfora Pina, reforçou que o pouso foi feito em área restrita e sem devida autorização por parte da Prefeitura, da Paróquia ou do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

“A Prefeitura orientou que [o helicóptero] descesse no campo de futebol ou no antigo cavalhódromo, mas eles [PC] pegaram e desceram na praça, sem autorização”, afirmou.

Ela contou que, para além dos danos estruturais no telhado da Paróquia, um ateliê que está sendo erguido também foi atingido por detritos.

Para além, ela reforçou que os danos ainda serão devidamente apurados e o Iphan deverá notificar o governo estadual e a Polícia Civil (PC) ainda esta semana.

A reportagem entrou em contato com o Iphan para um posicionamento oficial, mas não teve retorno até o fechamento desta matéria. A Prefeitura de Pirenópolis afirmou que ainda não havia sido formalmente notificada acerca dos estragos.

Já a Polícia Civil (PC) afirmou que a aeronave está em operação regular de apoio à segurança pública durante o Carnaval nas cidades de Pirenópolis e demais municípios com maior circulação de visitantes nesse período.

Confira a nota da PC na íntegra:

A Polícia Civil de Goiás informa que a aeronave está em operação regular de apoio à segurança pública durante o Carnaval nas cidades de Pirenópolis e demais municípios com maior circulação de visitantes nesse período. O emprego do helicóptero integra as ações de reforço à segurança, voltadas à prevenção e ao atendimento de ocorrências, em conjunto com demais forças policiais.

Em tempo

A Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, em Pirenópolis, é tombada pelo Iphan.

O tombamento ocorreu em 1941, reconhecendo-a como patrimônio nacional devido à sua importância histórica e arquitetônica.

SITUAÇÃO COMPLICADA 🚁 Pouso de helicóptero da Polícia Civil danificou Igreja Matriz de Pirenópolis, aponta denúncia Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/Sh8jDahQJx — Portal 6 (@portal6noticias) February 16, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!