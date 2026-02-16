Segundo especialistas, crianças nascidas nesses meses têm melhor desempenho escolar

Pesquisas indicam que o mês de nascimento pode influenciar o rendimento acadêmico, especialmente nos primeiros anos da vida escolar

Isabella Victória - 16 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik)

Você já reparou que, em muitas salas de aula, alguns alunos parecem sair na frente desde cedo?

Segundo especialistas em desenvolvimento infantil, o mês de nascimento pode exercer influência significativa no desempenho escolar, principalmente nas etapas iniciais da aprendizagem.

Embora fatores como ambiente familiar, estímulo e qualidade da escola sejam determinantes, estudos apontam que a chamada “idade relativa” dentro da turma pode favorecer crianças nascidas nos primeiros meses do ano letivo.

O que é idade relativa e por que ela importa?

A idade relativa se refere à diferença de meses entre alunos da mesma série.

Em turmas organizadas por ano de nascimento, é comum haver quase 12 meses de diferença entre o estudante mais velho e o mais novo.

Nos primeiros anos da infância, esse intervalo representa uma diferença relevante no desenvolvimento cognitivo, emocional e motor.

Assim, crianças que nasceram nos meses iniciais do ano — como janeiro, fevereiro e março — tendem a iniciar a vida escolar com mais maturidade em comparação aos colegas mais jovens da mesma sala.

Especialistas explicam que essa vantagem inicial pode refletir em:

Maior facilidade na alfabetização

Melhor desempenho em atividades que exigem concentração

Desenvolvimento socioemocional mais avançado

Participação mais ativa em sala

Meses que costumam aparecer nos estudos

Pesquisas internacionais e análises educacionais frequentemente apontam que crianças nascidas no início do calendário escolar apresentam desempenho médio superior nos primeiros anos.

Em países onde o ano letivo começa em janeiro ou fevereiro, os alunos nascidos entre janeiro e abril costumam demonstrar melhores resultados acadêmicos iniciais.

Já aqueles nascidos nos últimos meses do ano podem enfrentar desafios relacionados à maturidade.

No entanto, especialistas alertam que essa diferença tende a diminuir ao longo do tempo, especialmente na adolescência.

O mês de nascimento determina o futuro?

Especialistas são categóricos: o mês de nascimento não define o sucesso acadêmico ou profissional de ninguém.

Ele pode oferecer uma vantagem inicial, mas fatores como estímulo familiar, acesso à educação de qualidade e desenvolvimento emocional têm peso muito maior a longo prazo.

Pais e educadores devem observar o ritmo individual da criança, evitando comparações baseadas apenas na idade cronológica.

O que pais podem fazer?

Independentemente do mês de nascimento, algumas atitudes ajudam no desempenho escolar:

Estimular leitura desde cedo

Criar rotina organizada de estudos

Incentivar autonomia e responsabilidade

Manter diálogo constante com professores

No fim das contas, o mês em que a criança nasceu pode influenciar o começo da jornada escolar, mas não determina o destino.

Portanto, com acompanhamento adequado e estímulos consistentes, cada aluno pode desenvolver seu potencial no próprio tempo.

