Últimos dias para pagar a segunda parcela do IPVA de 2026 em Goiás
Pagamento pode ser feito por meio de boleto emitido no portal de serviços do Governo Estadual
Proprietários de veículos automotores em Goiás terão até a próxima quinta-feira (19) para pagar a segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026.
A quitação pode ser feita por meio de boleto ou documento único de arrecadação, que o contribuinte deve emitir diretamente no portal de serviços do Governo de Goiás, o Expresso (www.go.gov.br/). O boleto também pode ser baixado pelo site do Detran Goiás.
Ao acessar o portal, basta clicar em “Consultar Veículo – IPVA, Multas e CRLV” e inserir os dados do veículo. Outras opções são o aplicativo Detran GO ON ou ir presencialmente a uma unidade do Vapt Vupt.
Vale lembrar que a data de pagamento deste mês de fevereiro é a mesma para todos os finais de placa. Normalmente, o prazo final é até o dia 15 de cada mês, mas em fevereiro foi definida para o dia 19 devido ao feriado prolongado de Carnaval.
A quantidade máxima de parcelas em que o IPVA pode ser quitado depende do final da placa do veículo.
Para os finais 1 e 2, o licenciamento anual pode ser dividido em nove vezes. Já as placas com final entre 3 e 0, podem dividir o valor em até dez vezes.
O dono de veículo que quiser pagar à vista, ainda tem tempo de sobra para quitar o imposto. Isso porque a cota única desse ano de 2026, para placas com final 1 e 2, tem vencimento só para 15 de setembro, ou até 15 de outubro para as demais placas.
