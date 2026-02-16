Últimos dias para pagar a segunda parcela do IPVA de 2026 em Goiás

Pagamento pode ser feito por meio de boleto emitido no portal de serviços do Governo Estadual

Ícaro Gonçalves - 16 de fevereiro de 2026

Pagamento pode ser feito por meio de boleto emitido no portal de serviços do Governo Estadual (Foto: Denis Marlon/Divulgação)

Proprietários de veículos automotores em Goiás terão até a próxima quinta-feira (19) para pagar a segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026.

A quitação pode ser feita por meio de boleto ou documento único de arrecadação, que o contribuinte deve emitir diretamente no portal de serviços do Governo de Goiás, o Expresso (www.go.gov.br/). O boleto também pode ser baixado pelo site do Detran Goiás.

Ao acessar o portal, basta clicar em “Consultar Veículo – IPVA, Multas e CRLV” e inserir os dados do veículo. Outras opções são o aplicativo Detran GO ON ou ir presencialmente a uma unidade do Vapt Vupt.

Vale lembrar que a data de pagamento deste mês de fevereiro é a mesma para todos os finais de placa. Normalmente, o prazo final é até o dia 15 de cada mês, mas em fevereiro foi definida para o dia 19 devido ao feriado prolongado de Carnaval.

A quantidade máxima de parcelas em que o IPVA pode ser quitado depende do final da placa do veículo.

Para os finais 1 e 2, o licenciamento anual pode ser dividido em nove vezes. Já as placas com final entre 3 e 0, podem dividir o valor em até dez vezes.

O dono de veículo que quiser pagar à vista, ainda tem tempo de sobra para quitar o imposto. Isso porque a cota única desse ano de 2026, para placas com final 1 e 2, tem vencimento só para 15 de setembro, ou até 15 de outubro para as demais placas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!