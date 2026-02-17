Jovem denuncia espancamento e ataque com “loló” na saída de boate em Goiânia

Um dos suspeitos já possuía antecedentes por tráfico de drogas e usava tornozeleira eletrônica no momento da agressão

Natália Sezil - 17 de fevereiro de 2026

Jovem foi espancada e atacada com “loló”. Suspeitos foram levados à delegacia. (Foto: Divulgação/CPCPMGO)

Uma jovem, de 29 anos, denuncia ter sido agredida e atacada com o entorpecente conhecido como “loló” na saída de uma boate no setor Guanabara, região Norte de Goiânia.

O caso aconteceu na madrugada do último domingo (15), mas foi divulgado pelo Comando do Policiamento da Capital (CPC), da Polícia Militar (PM), nesta terça-feira (17).

Segundo a corporação, a vítima apresentava diversos hematomas e ferimentos pelo corpo, especialmente no rosto, onde foi atingida com “loló”. O entorpecente teria sido jogado por um homem, antes que duas mulheres a levassem para um beco e a espancassem.

As mulheres foram identificadas, mas negaram o crime e apontaram para o terceiro envolvido. Ele foi localizado pelas equipes policiais no Residencial Vale dos Sonhos, onde foram encontrados entorpecentes, balança de precisão e cerca de R$ 500 em dinheiro.

Os policiais constataram que ele utilizava tornozeleira eletrônica por conta de tráfico de drogas. O amigo com quem estava no momento da abordagem também possuía antecedentes por tráfico e receptação.

Os envolvidos foram, portanto, conduzidos à Central Geral de Flagrantes, onde ficaram à disposição da Polícia Civil (PC), responsável pelas próximas medidas cabíveis.

