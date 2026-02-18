Câmara de Rio Verde anula R$ 9 milhões em contratos após operação e vai devolver taxas a inscritos de concurso cancelado

Certame foi suspenso por conta de irregularidades na contratação da banca examinadora

Natália Sezil - 18 de fevereiro de 2026

Prédio da Câmara Municipal de Rio Verde. (Foto: Divulgação)

A prisão de Idelson Mendes (PRD), ex-presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, realizada em meio à quarta fase da Operação Regra de Três no início de fevereiro, levou ao anulamento de contratos avaliados em R$ 9 milhões.

Segundo informações do Jornal Opção, o presidente interino do Legislativo, Francisco de Moraes (PP), comentou que os contratos anulados envolvem a prestação de serviços diversos.

O conjunto inclui, por exemplo, o concurso público que preencheria vagas no Legislativo, onde se notou a irregularidade na contratação de bancas examinadoras – feita via dispensa de licitação, supostamente para desviar os valores arrecadados com as inscrições.

Envolve, também, o Contrato nº 59/2025, que destinava R$ 5.305.065,22 à reforma e ampliação da sede da Câmara de Rio Verde. Outros documentos somavam cerca de R$ 4 milhões.

Para Moraes, faltava clareza nos objetivos e execução dos compromissos firmados pela gestão anterior, motivo que justificou uma revisão detalhada dos atos.

Taxas de inscrição serão devolvidas

De acordo com o Legislativo, os candidatos que estavam inscritos no concurso público da Câmara de Rio Verde terão direito à devolução integral da taxa.

Para isso, é necessário solicitar o ressarcimento na Área do Candidato no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB).

O requerimento pode ser feito até a próxima quarta-feira (25). Os valores devem retornar via Pix ou depósito bancário.

