Carro elétrico com adesivo polêmico viraliza nas redes e chama atenção em Anápolis

Foto de BYD que trafega pela cidade mostra "provocação" de motorista a condutores de modelos à combustão

Samuel Leão -
Adesivo foi visto em BYD, que circula em Anápolis.
Adesivo foi visto em BYD, que circula em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Anápolis é conhecida por ser um dos maiores polos econômicos de Goiás e, consequentemente, por ostentar uma frota de veículos que chama a atenção pela sofisticação. No entanto, desta vez, não foi a potência ou o preço de um carro elétrico que virou assunto nas redes sociais, mas sim o deboche de um proprietário.

A foto de um BYD que trafega pela cidade começou a circular intensamente em grupos de WhatsApp.

O motorista resolveu colocar um adesivo que mostra uma bomba de combustível sendo convertida em uma arma, usada para render uma pessoa.

Apesar das críticas de condutores mais “raiz” aos veículos elétricos, o comprador do modelo demonstra estar satisfeito com a aquisição.

Assim, ele estaria utilizando o vidro traseiro como um “outdoor” para indicar aos motoristas de carros à combustão que eles estariam “sendo roubados” na hora de abastecer.

