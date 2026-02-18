Detran Goiás define data para próximo leilão com quase 3 mil veículos

Visitações ficam disponíveis nos pátios localizados em Aparecida de Goiânia e Anápolis

Natália Sezil - 18 de fevereiro de 2026

Departamento Estadual de Trânsito de Goiás. (Foto: Divulgação)

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) já tem definida a data do próximo leilão, que contará com 2.871 veículos automotores entre recuperáveis e sucatas aproveitáveis.

O certame é realizado pela empresa Promarket Promoção de Eventos e Logística Ltda., que dá início ao processo no dia 27 de fevereiro às 09h.

Os veículos participantes são aqueles que foram removidos e recolhidos aos pátios, há mais de 60 dias, em todo o estado. No caso dos lotes de veículos recuperáveis, podem participar pessoas físicas e jurídicas.

Já para obter as sucatas, é preciso ser empresa com CNPJ ativo, cujo objeto social seja a desmontagem e comércio de peças e acessórios usados, devidamente cadastradas.

A visitação aos lotes começa na próxima segunda-feira (23) e segue até o dia 26 de fevereiro, das 08h30 às 11h30 e das 14h às 17h. As imagens podem ser conferidas no site da PMK Log.

Pessoalmente, os recuperáveis ficam disponíveis no pátio de Aparecida de Goiânia, localizado na Avenida Bela Vista, nº 1330, Jardim Bela Vista. Já as sucatas podem ser vistoriadas no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

Presidente do Detran-GO, Delegado Waldir destacou que os proprietários ainda podem reaver o veículo antes da data do leilão. “Desde que regularizem todos os débitos e pendências legais”, afirmou.

O departamento também avisou para o risco de golpes. Denúncias sobre páginas suspeitas podem ser encaminhadas à Ouvidoria do órgão.

Mais informações sobre o leilão, regras de participação e relação completa dos lotes estão disponíveis no site do Detran-GO e no portal da leiloeira.

