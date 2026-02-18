Fortuna bilionária: com piscina de borda infinita e capacidade para abrigar mega-iate, cantor impressiona com mansão luxuosa

Entre turnês, hits e investimentos, artista canadense vive em residência avaliada em centenas de milhões de reais

Gabriel Dias - 18 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube)

Com uma carreira marcada por recordes, turnês globais e bilhões em faturamento, um dos maiores nomes da música mundial transformou o sucesso nos palcos em um patrimônio impressionante, e conquistou mais uma mansão luxuosa.

Dono de uma fortuna estimada em mais de R$ 1 bilhão, o cantor canadense The Weeknd — Abel Makkonen Tesfaye, 36 — também chama atenção pelos investimentos no mercado imobiliário de alto padrão, especialmente por uma mansão avaliada em cerca de R$ 300 milhões.

Em 2025, o artista ampliou seu portfólio imobiliário com a compra de uma mansão avaliada em cerca de R$ 300 milhões, localizada em Coral Gables, nos Estados Unidos (EUA).

Situada em uma área privilegiada, a residência tem vista direta para o mar e acesso exclusivo à água, com um terreno em formato de “V” que permite frente marítima em dois lados da propriedade.

O imóvel se destaca pela infraestrutura rara, mesmo entre mansões de alto padrão. Um dos principais diferenciais é a doca privada, preparada para receber um mega-iate de até 60 metros.

Já na área externa, uma piscina de borda infinita com mosaicos inspirados em corais se integra ao cenário tropical, reforçando a sensação de viver em um resort particular.

Histórico de imóveis luxuosos

Essa não foi a primeira aposta do cantor no mercado imobiliário de luxo. Em 2021, ele adquiriu outra propriedade de alto valor em Bel Air, em Los Angeles, por aproximadamente R$ 380 milhões na cotação da época. A negociação esteve entre as mais caras feitas por celebridades naquele ano.

A trajetória até esse patamar começou longe dos holofotes. Nascido em Toronto, no Canadá, Abel Tesfaye iniciou a carreira publicando músicas de forma anônima na internet.

O estilo introspectivo e a sonoridade inovadora chamaram a atenção da indústria e abriram caminho para contratos, álbuns e turnês globais.

Além dos palcos, o cantor também se tornou referência em estratégias de negócios, parcerias publicitárias e investimentos fora da música.

Hoje, seu patrimônio reflete uma carreira construída com planejamento, inovação e visão de longo prazo. Mais do que um símbolo de status, a mansão representa o atual momento da carreira do artista e sua posição no mercado musical internacional.

O imóvel reflete um padrão de vida compatível com sua visibilidade global e com os investimentos realizados ao longo dos anos.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!