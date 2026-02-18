Gestos que inspiram: funcionário da limpeza ajuda aluno com dificuldade em sala de aula

Câmeras registraram a cena em escola de São Luís: após a aula, colaborador se aproximou e ajudou aluno a concluir a atividade

Gustavo de Souza - 18 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Um gesto simples, daqueles que acontecem fora do roteiro da aula, virou símbolo de empatia e cuidado. Em uma escola de São Luís (MA), um colaborador da limpeza foi filmado ajudando um estudante que permanecia na sala para concluir uma atividade no próprio ritmo.

A cena foi registrada por câmeras de segurança e ganhou força nas redes sociais, onde o vídeo já ultrapassou 4 milhões de visualizações. O episódio ocorreu na UEB José de Ribamar Bogéa, no bairro Cidade Olímpica, e comoveu internautas pela delicadeza do momento.

Câmeras registraram a ajuda após o término da aula

As imagens mostram que, após o sinal tocar, a maioria dos alunos deixou a sala e a professora seguiu para outra turma. Um estudante, porém, preferiu ficar para terminar a tarefa com calma, sem interromper o que ainda precisava ser feito.

Enquanto realizava a limpeza do ambiente, o colaborador percebeu a dificuldade e se aproximou. Em vez de apenas seguir a rotina, ele parou por alguns instantes e passou a orientar o aluno, ajudando na conclusão da atividade.

A repercussão do vídeo se intensificou justamente por mostrar uma ajuda espontânea, sem cobrança e sem holofotes. Para muita gente, foi a prova de que o apoio dentro da escola pode vir de onde menos se espera.

Um abraço no corredor e a “aula” que ficou para além do conteúdo

Outro trecho do vídeo também chamou atenção: enquanto o estudante finalizava a tarefa, uma colega aguardava do lado de fora. Quando ele termina, os dois se encontram e a estudante o abraça, numa cena que reforçou o sentimento de acolhimento.

O gesto do colega no corredor ampliou ainda mais o impacto do vídeo, por mostrar que a solidariedade não estava só no adulto que ajudou. Ela também aparecia entre os próprios estudantes, em um clima de respeito ao tempo de aprendizagem.

Segundo a direção da escola, a unidade conta com 20 câmeras que monitoram em tempo real salas e outros espaços. Foi esse sistema que registrou a cena que acabou ganhando os internautas.

Repercussão nas redes reforçou o debate sobre educação humanizada

A viralização do vídeo nas redes sociais não foi apenas emocional. Ela também reacendeu discussões sobre o que é, na prática, uma escola que acolhe e respeita diferentes ritmos de aprendizagem.

A direção avaliou que a cena representa uma proposta de educação humanizada, na qual o estudante não é apressado nem constrangido por precisar de mais tempo. E, ao mesmo tempo, evidencia como pequenas atitudes podem mudar a experiência de alguém dentro da sala de aula.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por ContilNet Notícias (@contilnetnoticias)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!