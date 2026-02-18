Supermercados como Carrefour e Assaí passam a ter de seguir regras em 2026

Novas exigências de transparência e governança mudam a forma como grandes redes definem preços, contratos e comunicação com o consumidor

Isabella Victória - 18 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Eduardo Soares/Pexels)

Ir ao supermercado sempre foi parte da rotina do brasileiro.

No entanto, a partir de 2026, redes como Carrefour, Assaí e Atacadão terão de seguir novas regras que prometem mudar a forma como o setor opera nos bastidores.

As mudanças envolvem transparência, governança e controle mais rigoroso sobre práticas comerciais.

Embora o consumidor nem sempre perceba de imediato, o impacto pode ser significativo na formação de preços, na divulgação de promoções e no relacionamento com fornecedores.

O que muda para os supermercados em 2026?

As novas diretrizes regulatórias exigem que grandes redes adotem padrões mais elevados de conformidade e gestão.

Em um mercado altamente competitivo, práticas como auditoria interna, controle financeiro estruturado e políticas claras de precificação passam a ser ainda mais cobradas.

O objetivo central é fortalecer a credibilidade do setor varejista alimentar, evitar distorções comerciais e garantir alinhamento com normas públicas e expectativas de órgãos fiscalizadores.

Além disso, a exigência por maior transparência amplia a responsabilidade das empresas na divulgação de informações sobre preços, contratos e condições comerciais.

Como Carrefour, Assaí e Atacadão estão se adaptando?

Para atender às novas exigências, as grandes redes vêm investindo, gradualmente, em tecnologia de dados, sistemas de gestão e processos internos de auditoria.

Ao mesmo tempo, reforçam estruturas de controle e compliance.

Essas medidas incluem:

aprimoramento de controles financeiros e administrativos;

reforço em mecanismos de compliance;

revisão de contratos com fornecedores;

padronização de processos internos;

maior clareza na comunicação com o consumidor.

Dessa forma, a estratégia busca reduzir riscos operacionais e, consequentemente, aumentar a previsibilidade nas relações comerciais.

Por que a transparência se tornou prioridade?

No setor de varejo alimentar, a confiança é um ativo valioso.

Por isso, a transparência deixou de ser apenas um diferencial competitivo e passou a ser elemento central na gestão das grandes redes.

Transparência significa oferecer informações claras sobre preços, promoções e condições de venda, evitando práticas consideradas abusivas ou pouco explícitas.

Com isso, consumidores e fornecedores conseguem tomar decisões com mais segurança.

Empresas que adotam padrões mais rígidos de governança tendem, portanto, a fortalecer sua reputação, atrair investidores e consolidar sua posição no mercado.

Em um cenário de fiscalização mais intensa, operar com regras claras deixa de ser opcional e passa a ser obrigação.

Impactos para fornecedores e consumidores

As mudanças não afetam apenas as redes varejistas.

Além delas, fornecedores também precisarão lidar com contratos mais estruturados e processos comerciais mais transparentes.

Para o consumidor, os principais reflexos podem incluir:

maior clareza na formação de preços;

redução de práticas comerciais questionáveis;

mais segurança nas relações de consumo;

melhoria na experiência de compra;

fortalecimento da concorrência entre redes.

Consequentemente, a tendência é que o ambiente de negócios se torne mais previsível e equilibrado.

Um novo padrão para o varejo alimentar

A adaptação às regras de 2026 marca, portanto, uma nova etapa para o setor supermercadista brasileiro.

Ao investir em governança e transparência, redes como Carrefour, Assaí e Atacadão buscam não apenas cumprir exigências regulatórias, mas também consolidar um modelo mais sustentável e competitivo.

No fim das contas, o supermercado continua sendo o mesmo espaço físico.

No entanto, por trás das prateleiras, as regras do jogo estão mudando — e, dessa vez, com impactos que vão além do carrinho de compras.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!