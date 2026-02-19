10 palavras que parecem fáceis, mas muita gente erra na hora de escrever

Pequenos deslizes na ortografia podem comprometer a credibilidade do texto, especialmente em ambientes profissionais e acadêmicos

Layne Brito - 19 de fevereiro de 2026

Na correria do cotidiano, é normal escrever rápido, digitar sem revisar e confiar no corretor automático. O problema é que algumas palavras da língua portuguesa parecem óbvias, mas vivem sendo escritas do jeito errado, seja por dúvida de acentuação, troca de letras ou som parecido na fala.

E o resultado pode ir de um simples “deslize” até um constrangimento em e-mails, trabalhos, provas e publicações nas redes.

Alguns erros são tão frequentes que viraram quase “clássicos” da internet.

Outros acontecem porque a pronúncia engana, como em palavras com S e Z, G e J, ou porque muita gente confunde formas parecidas.

A boa notícia é que, com um pouco de atenção e exemplos práticos, dá para eliminar essas falhas da escrita.

A seguir, veja 10 palavras que parecem fáceis, mas muita gente erra, e como escrever corretamente.

1. Exceção (e não “excessão”)

2. Aconteceu (e não “aconteçeu”)

3. Conserto (de arrumar) e Concerto (de música)

4. Descriminar (diferenciar) e Discriminar (tratar com preconceito)

5. Seção (parte), Sessão (tempo/reunião) e Cessão (ceder)

6. Mas (oposição) e Mais (quantidade)

7. Mau (oposto de bom) e Mal (oposto de bem)

8. A princípio (inicialmente) e Em princípio (em tese)

9. Houveram não existe nesse sentido: o correto é Houve (ex.: “Houve problemas”)

10. Faz (tempo decorrido) e não “Fazem” (ex.: “Faz dois anos”)

Mesmo quem escreve bem pode escorregar em uma ou outra. O mais importante é revisar antes de enviar e, quando bater dúvida, pesquisar rapidamente. No fim das contas, escrever bem não é “frescura”: é clareza, credibilidade e cuidado com a mensagem.

