“Devo seguir em frente”, diz Wilder Morais sobre benção de Bolsonaro para disputar Governo de Goiás

Senador visitou o ex-presidente na Papudinha para falar sobre projeto do PL no estado

Danilo Boaventura - 14 de fevereiro de 2026

Wilder Morais e Jair Bolsonaro. (Foto: Divulgação)

O senador Wilder Morais (PL) afirmou neste sábado (14) que recebeu sinal verde do ex-presidente Jair Bolsonaro para manter a pré-candidatura ao Governo de Goiás nas eleições de 2026.

A declaração foi publicada nas redes sociais após encontro com Bolsonaro na Papudinha, no Distrito Federal.

Segundo Wilder, a conversa foi franca e pautada pelo alinhamento de princípios que, segundo ele, sempre nortearam sua atuação política.

O senador destacou que, em 2022, foi convidado por Bolsonaro para disputar o Senado e que agora voltou a buscar orientação antes de confirmar o próximo passo.

“Devo seguir em frente como pré-candidato ao Governo de Goiás”, escreveu. Ele também afirmou que trabalhará para construir um espaço próprio no estado, com foco no fortalecimento do Partido Liberal (PL).

Na mesma publicação, Wilder disse que pretende atuar para apoiar o nome escolhido por Bolsonaro como pré-candidato à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Além disso, defendeu a formação de uma chapa alinhada ideologicamente para disputar cargos ao Executivo e ao Legislativo.

A movimentação reforça a estratégia de candidatura própria do PL em Goiás, posição defendida por Wilder e que contrasta com a articulação de outras lideranças do partido.

O deputado federal Gustavo Gayer (PL), por exemplo, tem sinalizado preferência por compor a chapa governista que deve ser encabeçada pelo vice-governador Daniel Vilela (MDB), com possibilidade de disputar o Senado nessa composição.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Wilder Morais (@wildermorais)

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.