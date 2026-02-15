Magda Mofatto entra na briga contra Wilder e dispara: “a verdade precisa ser dita”

Deputada federal reforçou que o senador não teria recebido aval do casal Bolsonaro para disputar o Governo de Goiás

Samuel Leão - 15 de fevereiro de 2026

Magda Moffato, Bolsonaro e Wiilder Morais. (Foto: Reprodução)

Após o senador Wilder Morais (PL) sinalizar a intenção de formalizar a candidatura ao Governo de Goiás, gerando rachas internos no partido com nomes como Gustavo Gayer (PL), foi a vez da deputada federal Magda Mofatto colocar a “boca no trombone” e se posicionar.

Em publicação, feita na noite de sábado (14), a parlamentar reforçou que Wilder não teria o aval de Bolsonaro para tentar tal empreitada e ainda disparou “precisamos dele no Senado”.

“A verdade seja dita! E a verdade é essa: Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro não deram aval para que Wilder seja candidato ao Governo de Goiás. Pelo contrário, na reunião de hoje, ficou mantida a aliança com Caiado, com Gustavo Gayer na chapa ao Senado”, revelou.

Ainda no post, a deputada frisou quais seriam as prioridades do Partido Liberal (PL) para o próximo pleito, pontuando que o líder maior do grupo sempre será Bolsonaro.

“A prioridade do PL é eleger senadores para garantir a maioria na Casa e consolidar apoios para Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno. Meu líder maior sempre será Jair Messias Bolsonaro. Essa é a verdade que cumpre compartilhar com todos”, concluiu Magda.

Vale relembrar que o senador Wilder Morais (PL) afirmou, também no sábado (14), que recebeu sinal verde do ex-presidente Jair Bolsonaro para manter a pré-candidatura ao Governo de Goiás nas eleições de 2026.

A declaração foi publicada nas redes sociais após encontro com Bolsonaro na Papudinha, no Distrito Federal (DF).