Gayer diz que Wilder está mentindo sobre apoio de Bolsonaro para disputar Governo de Goiás

Pré-candidato ao Senado busca composição com Daniel Vilela, líder nas pesquisas na sucessão ao Executivo Estadual

Danilo Boaventura - 14 de fevereiro de 2026

Gustavo Gayer e Wilder Morais. (Foto: Reprodução)

A disputa interna no Partido Liberal (PL) em Goiás ganhou novo capítulo neste sábado (14), após o deputado federal Gustavo Gayer (PL) reagir publicamente à declaração do senador Wilder Morais sobre ter recebido apoio de Jair Bolsonaro para disputar o Governo do Estado.

Em um story publicado no Instagram, Gayer afirmou que “nada pior do que mentir sobre ter o apoio de uma pessoa que está presa e não pode falar a verdade”.

Embora não tenha citado nominalmente Wilder, a postagem foi interpretada como resposta direta ao anúncio feito pelo senador horas antes.

Na sequência, o deputado declarou que “o cara só foi eleito por causa do Bolsonaro e agora ignora um pedido dele e ainda pode prejudicar a vitória do Flávio e da maioria no Senado”.

Ele ainda escreveu que “parece que temos uma nova Joice Hasselmann no pedaço”, em referência à ex-deputada que rompeu politicamente com Bolsonaro.

Mais cedo, Wilder afirmou ter visitado o ex-presidente na Papudinha, no Distrito Federal, e disse que recebeu a orientação para “seguir em frente” como pré-candidato ao Governo de Goiás.

O senador também declarou que pretende construir um espaço próprio no estado e apoiar o nome escolhido por Bolsonaro para a Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O embate evidencia o racha dentro do PL goiano sobre a estratégia eleitoral para 2026.

Enquanto Wilder defende candidatura própria ao Palácio das Esmeraldas, Gayer tem sinalizado preferência por uma composição com o grupo governista.

O deputado é apontado como possível candidato ao Senado em uma chapa encabeçada pelo vice-governador Daniel Vilela (MDB), que desponta como um dos principais nomes na sucessão estadual e lidera levantamentos de intenção de voto.

