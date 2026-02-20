Atenção, trabalhadores CLT: advogado lista doenças do trabalho que podem gerar indenização

Burnout, depressão, LER/DORT e outras condições ligadas ao ambiente profissional podem garantir afastamento, estabilidade e até indenização, segundo especialista trabalhista

Gabriel Yuri Souto - 20 de fevereiro de 2026

(Foto: Agência Cora de Notícias)

As doenças do trabalho podem gerar indenização e outros direitos ao trabalhador CLT quando a atividade profissional provoca ou agrava o adoecimento, alerta o advogado trabalhista Vinícius Cruz, do perfil @viniciuss.cruz.

Segundo ele, muitas doenças nascem dentro do ambiente laboral, principalmente em locais com pressão excessiva, metas abusivas e condições inadequadas.

Quando o trabalho contribui diretamente para a doença, o trabalhador pode solicitar afastamento pelo INSS, estabilidade provisória, depósitos de FGTS durante o período afastado e até indenização.

Além disso, a legislação trabalhista protege o empregado que adoece em razão das funções exercidas.

Principais doenças do trabalho que podem gerar direitos

O burnout aparece entre as condições mais frequentes. A pressão constante, as metas abusivas e a cobrança sem limites levam ao esgotamento extremo e prejudicam a saúde mental.

A depressão causada pelo trabalho também ocorre em ambientes tóxicos, com conflitos, sobrecarga emocional e clima organizacional prejudicial. Nesse contexto, o ambiente profissional influencia diretamente o quadro clínico.

A ansiedade constante surge, sobretudo, em rotinas marcadas por medo, controle excessivo e ameaças de demissão. Esse cenário compromete o bem-estar psicológico e impacta o desempenho do trabalhador.

As LER/DORT atingem profissionais que realizam movimentos repetitivos ou permanecem longos períodos sem pausas adequadas. Dores no braço, ombro ou punho indicam desgaste ocupacional e exigem atenção médica.

Doenças da coluna também se desenvolvem por postura inadequada, excesso de peso nas atividades e jornadas prolongadas sem descanso. Da mesma forma, doenças psicossomáticas, como gastrite, enxaqueca e pressão alta, podem surgir devido ao estresse contínuo no trabalho.

Além disso, a exposição constante a ruídos intensos sem proteção pode causar perda auditiva ocupacional, especialmente em ambientes industriais e operacionais.

Direitos do trabalhador quando a doença tem relação com o serviço

Segundo Vinícius Cruz, o trabalhador não deve encarar a dor constante como algo normal. Quando a perícia identifica o nexo entre a doença e o trabalho, a legislação garante proteção ao empregado.

Nessa situação, o profissional pode receber benefício previdenciário, manter o FGTS durante o afastamento e conquistar estabilidade provisória após o retorno às atividades. Em casos de negligência da empresa, o trabalhador ainda pode buscar indenização por danos morais e materiais.

O advogado destaca que cada situação exige análise individual, com laudos médicos, histórico profissional e provas das condições de trabalho. Assim, comprovar o nexo ocupacional se torna essencial para garantir os direitos previstos em lei.

