Dedé Santana recebe alta após internação em hospital de Goiânia
Humorista passou por exames, teve resultado tranquilizador e pode voltar a se apresentar neste sábado
Dedé Santana recebeu alta médica na noite desta sexta-feira (20), após ser atendido no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.
O humorista havia sido internado pela manhã depois de acordar indisposto.
Segundo a produção do espetáculo Abracadabra – Um Circo Musical, por precaução, ele foi encaminhado à unidade para avaliação clínica e realização de exames.
De acordo com a assessoria, os resultados foram considerados tranquilizadores.
Após a liberação, o artista retornou ao hotel, onde permanece em repouso.
A previsão é que ele retome normalmente a agenda de apresentações neste sábado (21), com sessões programadas para as 17h e 20h.
