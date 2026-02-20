Dedé Santana recebe alta após internação em hospital de Goiânia

Humorista passou por exames, teve resultado tranquilizador e pode voltar a se apresentar neste sábado

Dedé Santana recebeu alta médica na noite desta sexta-feira (20), após ser atendido no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

O humorista havia sido internado pela manhã depois de acordar indisposto.

Segundo a produção do espetáculo Abracadabra – Um Circo Musical, por precaução, ele foi encaminhado à unidade para avaliação clínica e realização de exames.

De acordo com a assessoria, os resultados foram considerados tranquilizadores.

Após a liberação, o artista retornou ao hotel, onde permanece em repouso.

A previsão é que ele retome normalmente a agenda de apresentações neste sábado (21), com sessões programadas para as 17h e 20h.

