Humorista Dedé Santana passa mal e é internado no Hugol, em Goiânia
Artista está na capital para apresentações do espetáculo Abracadabra – Um Circo Musical
O humorista Dedé Santana foi internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, após apresentar indisposição na manhã desta sexta-feira (20).
Ele está na capital para cumprir agenda de apresentações do espetáculo Abracadabra – Um Circo Musical.
De acordo com a produção do evento, o artista acordou se sentindo mal e, por precaução, foi levado imediatamente para avaliação médica.
O produtor que acompanha a turnê decidiu encaminhá-lo ao hospital para a realização de exames e acompanhamento especializado.
Dedé Santana permanece em atendimento na unidade e aguarda os resultados dos exames para que a equipe médica possa definir uma orientação mais precisa sobre o estado de saúde.
Em nota, a assessoria do espetáculo informou que agradece o carinho do público, amigos e da imprensa, e reforçou que novas informações devem ser divulgadas após a conclusão da avaliação médica.
Confira na íntegra:
