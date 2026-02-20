Humorista Dedé Santana passa mal e é internado no Hugol, em Goiânia

Artista está na capital para apresentações do espetáculo Abracadabra – Um Circo Musical

Natália Sezil - 20 de fevereiro de 2026

Humorista Dedé Santana. (Foto: Captura via Youtube/TV Brasil)

O humorista Dedé Santana foi internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, após apresentar indisposição na manhã desta sexta-feira (20).

Ele está na capital para cumprir agenda de apresentações do espetáculo Abracadabra – Um Circo Musical.

De acordo com a produção do evento, o artista acordou se sentindo mal e, por precaução, foi levado imediatamente para avaliação médica.

O produtor que acompanha a turnê decidiu encaminhá-lo ao hospital para a realização de exames e acompanhamento especializado.

Dedé Santana permanece em atendimento na unidade e aguarda os resultados dos exames para que a equipe médica possa definir uma orientação mais precisa sobre o estado de saúde.

Em nota, a assessoria do espetáculo informou que agradece o carinho do público, amigos e da imprensa, e reforçou que novas informações devem ser divulgadas após a conclusão da avaliação médica.

Confira na íntegra:

A produção do espetáculo Abracadabra – Um Circo Musical informa que o humorista Dedé Santana, que está em Goiânia para as apresentações do espetáculo, acordou na manhã desta sexta-feira indisposto. Por precaução, o produtor que o acompanha na turnê o encaminhou imediatamente para avaliação médica e realização de exames. Neste momento, ele passa por atendimento, no Hugol, e aguarda os resultados para uma orientação mais precisa sobre seu quadro de saúde. Agradecemos o carinho e a compreensão do público, amigos e imprensa.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!