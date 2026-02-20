Geração Z troca carnaval por descanso e prefere ficar em casa, segundo pesquisa

Levantamento aponta que jovens demonstram baixa identificação cultural com a festa e priorizam tranquilidade durante o feriado

Gabriel Dias - 20 de fevereiro de 2026

Carnaval em Salvador. (Foto: Captura via Youtube/TVE Bahia)

Enquanto milhões de brasileiros contam os dias para vestir fantasias e ocupar as ruas ao som de marchinhas e trios elétricos no carnaval, uma parcela significativa da juventude parece seguir na direção oposta.

Um levantamento recente da AtlasIntel revelou que a Geração Z demonstra o menor nível de interesse pelo carnaval no país.

Conforme os dados divulgados na segunda-feira (9), 84,8% dos jovens afirmaram não gostar da celebração — percentual que praticamente dobra a média registrada entre outras gerações, estimada em 50,7%.

O resultado evidencia uma mudança de comportamento que vai além da simples preferência musical.

Entre as principais razões apontadas está a dificuldade de identificação cultural com a festa, tradicionalmente vista como símbolo da identidade brasileira.

Para muitos entrevistados, o carnaval deixou de representar pertencimento e passou a ser encarado apenas como um período de pausa no calendário.

O desejo de descanso aparece como prioridade: 48% dos jovens preferem aproveitar o feriado para descompressão, longe da agitação. Em contraste, apenas 11% ainda associam a data à folia tradicional.

Além disso, fatores como aversão a grandes multidões e pouca afinidade com os estilos musicais predominantes nos festejos também contribuem para o distanciamento.

O cenário aponta para uma transformação no modo como as novas gerações se relacionam com eventos culturais de grande escala — e levanta questionamentos sobre o futuro de uma das maiores festas populares do mundo.

