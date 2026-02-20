Psiquiatra ensina 8 truques excelentes para desacelerar a mente

Pequenas atitudes no dia a dia ajudam a reduzir a ansiedade, organizar os pensamentos e trazer o corpo de volta ao presente

Layne Brito - 20 de fevereiro de 2026

(Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

A sensação de mente acelerada pensamentos que não param, urgência constante e dificuldade de relaxar se tornou um dos sinais mais comuns da rotina moderna.

Mesmo quando o corpo está parado, o cérebro segue em alta velocidade, alternando preocupações, tarefas e estímulos sem pausa.

Psiquiatras reforçam que desacelerar não significa abandonar responsabilidades, mas criar pausas conscientes para que o sistema nervoso saia do modo alerta.

Pequenas mudanças no dia a dia já são suficientes para reduzir a sobrecarga mental.

Confira algumas estratégias práticas:

1. Estabeleça micro-pausas de 3 minutos

Pare intencionalmente entre tarefas. Levante, alongue ou apenas respire. Pequenas pausas já reduzem a sensação de corrida mental.

2. Reduza notificações desnecessárias

Menos alertas significam menos interrupções e menor ativação constante do cérebro.

3. Organize o dia em blocos de foco

Divida atividades por períodos definidos. Isso reduz a sensação de caos e melhora a concentração.

4. Escreva pensamentos antes de dormir

Colocar no papel preocupações ajuda a “esvaziar” a mente antes do sono.

5. Pratique respiração 4-4-4

Inspire por 4 segundos, segure por 4 e solte em 4. Repita algumas vezes para acalmar o ritmo interno.

6. Diminua estímulos visuais no ambiente

Ambientes muito carregados aumentam a agitação mental. Organização visual tende a trazer sensação de calma.

7. Evite resolver tudo imediatamente

Nem toda mensagem precisa de resposta instantânea. Treine o cérebro para tolerar pausas.

8. Inclua momentos de silêncio no dia

Ficar alguns minutos sem música, tela ou conversa ajuda o cérebro a se reorganizar.

Desacelerar a mente é cuidado. Pequenos hábitos repetidos diariamente ensinam o cérebro a funcionar em um ritmo mais saudável, trazendo mais equilíbrio, foco e bem-estar.

