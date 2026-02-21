Bolachinha de Maizena que derrete na boca: leva apenas 3 ingredientes e é fácil de fazer
Receita prática, econômica e perfeita para o café da tarde conquista pela textura leve e pelo sabor delicado
Se você está procurando uma receita fácil, rápida e que praticamente derrete na boca, a bolachinha de maizena é a escolha ideal.
Com apenas três ingredientes e preparo descomplicado, ela é perfeita para acompanhar o café, servir às visitas ou até mesmo vender.
O segredo do sucesso está na simplicidade: poucos ingredientes, preparo direto ao ponto e atenção ao tempo de forno para alcançar a textura desejada mais macia ou levemente crocante.
Ingredientes
• 500 g de maizena
• 1 lata de leite condensado
• 4 colheres (sopa) rasas de margarina
Modo de fazer
- Em uma tigela, misture todos os ingredientes até formar uma massa lisa e homogênea.
- Modele bolinhas no tamanho de sua preferência.
- Disponha em uma forma untar levemente é opcional.
- Leve à geladeira por 10 minutos.
- Asse em forno preaquecido a 180 °C por 10 a 12 minutos, conforme a textura desejada.
Forno pré-aquecido a 180 °C
• 10 minutos → bolacha mais macia, que derrete na boca
• 12 minutos → bolacha mais firme e durinha, estilo crocante
O tempo pode variar conforme a textura que você prefere.
Depois de modelar, leve a massa à geladeira por cerca de 10 minutos antes de assar. Isso ajuda a firmar a estrutura e evita que as bolachas espalhem ou percam o formato no forno.
Essa é daquelas receitas que atravessam gerações e nunca saem de moda. Simples, econômica e deliciosa, a bolachinha de maizena prova que não é preciso muito para conquistar pelo sabor.
