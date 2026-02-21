Bolachinha de Maizena que derrete na boca: leva apenas 3 ingredientes e é fácil de fazer

Receita prática, econômica e perfeita para o café da tarde conquista pela textura leve e pelo sabor delicado

Layne Brito -
Bolachinha de maizena que derrete na boca
(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Se você está procurando uma receita fácil, rápida e que praticamente derrete na boca, a bolachinha de maizena é a escolha ideal.

Com apenas três ingredientes e preparo descomplicado, ela é perfeita para acompanhar o café, servir às visitas ou até mesmo vender.

O segredo do sucesso está na simplicidade: poucos ingredientes, preparo direto ao ponto e atenção ao tempo de forno para alcançar a textura desejada mais macia ou levemente crocante.

 Ingredientes

• 500 g de maizena
• 1 lata de leite condensado
• 4 colheres (sopa) rasas de margarina

Modo de fazer

  1. Em uma tigela, misture todos os ingredientes até formar uma massa lisa e homogênea.
  2. Modele bolinhas no tamanho de sua preferência.
  3. Disponha em uma forma untar levemente é opcional.
  4. Leve à geladeira por 10 minutos.
  5. Asse em forno preaquecido a 180 °C por 10 a 12 minutos, conforme a textura desejada.

Forno pré-aquecido a 180 °C

• 10 minutos → bolacha mais macia, que derrete na boca
• 12 minutos → bolacha mais firme e durinha, estilo crocante

O tempo pode variar conforme a textura que você prefere.

Depois de modelar, leve a massa à geladeira por cerca de 10 minutos antes de assar. Isso ajuda a firmar a estrutura e evita que as bolachas espalhem ou percam o formato no forno.

Essa é daquelas receitas que atravessam gerações e nunca saem de moda. Simples, econômica e deliciosa, a bolachinha de maizena prova que não é preciso muito para conquistar pelo sabor.

Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

