Domingo, dia 22, será o último com supermercados abertos neste estado

Convenção coletiva determina fechamento aos domingos a partir de março e impõe novas regras para o varejo alimentar até outubro de 2026 nessa cidade

Gabriel Dias - 21 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Quem costuma deixar para ir aos supermercados aos domingos pode precisar reavaliar a rotina na cidade.

No próximo domingo (22), supermercados do Espírito Santo abrem pela última vez nesse dia da semana, antes de entrar em vigor nova regra que altera as políticas de trabalho do varejo em todo o estado.

A partir de 1º de março de 2026, supermercados, mercearias, minimercados e atacarejos que possuam empregados contratados estarão proibidos de funcionar aos domingos.

A medida, prevista em convenção coletiva firmada pela Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo) no estado, vale até 31 de outubro de 2026 e está diretamente ligada à jornada de trabalho dos comerciários.

A regra não impede, porém, o funcionamento de comércios operados exclusivamente por familiares, desde que não haja empregados contratados.

Na prática, a mudança exige rápida adaptação tanto de empresários quanto de consumidores. O descumprimento pode gerar multas e conflitos trabalhistas, além de impactar a organização interna das empresas.

Quem será afetado pelas mudanças?

Nem todo o comércio será afetado da mesma maneira. Açougues e padarias permanecem autorizados a funcionar aos domingos, pois não se enquadram nas restrições impostas à categoria dos supermercados.

Em relação aos feriados, a maior parte das datas continua com funcionamento autorizado, desde que sejam observadas as regras trabalhistas, como pagamento adicional e limites de jornada, respeitando o descanso dos funcionários.

O Espírito Santo já viveu período semelhante entre 2009 e 2018, quando acordos anteriores também restringiram o funcionamento de supermercados aos domingos.

O modelo agora retomado busca, segundo representantes envolvidos nas negociações, equilibrar custos operacionais, direitos trabalhistas e a organização das escalas de trabalho.

Com o último domingo de funcionamento marcado para o dia 22, o setor entra em uma nova fase — e o carrinho de compras, ao que tudo indica, terá de circular mais cedo.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!