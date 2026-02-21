Procon Anápolis mostra onde comprar gás de cozinha e água mineral mais baratos

Diferença no preço do botijão de 13 kg pode chegar a R$ 27 entre um estabelecimento e outro; pesquisa foi realizada em 12 empresas

Augusto Araújo - 21 de fevereiro de 2026

Pesquisa mostra onde economizar dinheiro em Anápolis (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O Procon Anápolis divulgou uma pesquisa que ajuda o consumidor a economizar na compra de itens essenciais, como o gás de cozinha e a água mineral.

O levantamento, realizado entre os dias 19 e 20 de fevereiro, aponta onde encontrar os produtos mais baratos na cidade e revela que a escolha do estabelecimento pode gerar uma economia significativa no final do mês.

A diferença no preço do botijão de 13 kg, por exemplo, chega a R$ 27, com valores que vão de R$ 98 a R$ 125, representando uma variação de 28%.

A maior disparidade encontrada pela pesquisa está no preço da água mineral de 20 litros. O Procon identificou uma oscilação de até 54% para o produto entregue em casa, com preços que variam entre R$ 13 e R$ 20.

Para o consumidor que opta por retirar o galão diretamente no estabelecimento, a economia também é relevante, com uma variação de 33% e valores que vão de R$ 15 a R$ 20.

A pesquisa analisou os preços em 12 distribuidoras espalhadas pelo município, oferecendo um panorama completo para quem busca o melhor custo-benefício.

Além de mostrar os preços, o Procon Anápolis orienta o consumidor a tomar cuidados importantes na hora da compra.

É fundamental verificar se o botijão de gás está lacrado, sem amassados ou ferrugem, e se a marca está visível em alto-relevo.

O órgão também reforça que o consumidor tem o direito de exigir a pesagem do produto em caso de dúvida.

A pesquisa completa, com a tabela de todos os estabelecimentos e o relatório técnico, está disponível para consulta no site da Prefeitura de Anápolis.

