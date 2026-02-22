Organizada por Ulysses Sena, primeira sessão solene da Alego em 2026 homenageou 200 engenheiros civis destaque em Goiás
Evento, que lotou o plenário da Casa de Leis, contou também com confissão do deputado Veter Martins
A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) iniciou os trabalhos de 2026 com uma homenagem histórica para a engenharia goiana, reconhecendo mais de 200 profissionais por seus serviços prestados ao desenvolvimento do estado.
A sessão solene, proposta pelo deputado estadual Veter Martins (UB) e organizada pelo engenheiro civil Ulysses Sena, lotou o plenário da Casa na noite de sexta-feira (20) e consolidou-se como a maior homenagem já realizada à categoria no Parlamento goiano.
O evento, que celebrou o Dia do Engenheiro, agraciou os profissionais com o Certificado do Mérito Legislativo, uma das mais importantes honrarias da Alego.
Durante a cerimônia, o deputado Veter Martins destacou a importância estratégica da engenharia para o progresso do Brasil, ressaltando que obras de infraestrutura, mobilidade e desenvolvimento urbano dependem do trabalho técnico e responsável desses profissionais.
Em um momento de descontração, Martins confessou que sonhava em ser engenheiro na juventude, mas, por não ter sido aprovado no vestibular, seguiu para as áreas de ciências contábeis e direito.
“Que bom que agora eu possa, como deputado estadual, estar homenageando essa classe que um dia eu quis fazer parte”, afirmou o parlamentar, que presidiu a mesa diretiva.
O engenheiro Ulysses Sena, organizador do evento, enfatizou que a homenagem simboliza um novo momento para a engenharia goiana, reconhecendo trajetórias que impactam diretamente a vida da população.
A solenidade contou com a presença de secretários municipais de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde e Vianópolis, além de representantes do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Goiás (IBAPE-GO) e do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás (Senge-GO), reforçando o peso técnico e institucional do reconhecimento.
Confira a lista dos homenageados, por ordem alfabética, nas colunas a seguir
|Coluna 1
|Coluna 2
|Coluna 3
|Coluna 4
|Adriano Rodrigues Simão
|Edrey Cesar Santana Mendes
|Juscelino Barbosa Sena Filho
|Paulo Takao Okigami
|Airton Ricardo De Oliveira Spirandelli Junior
|Eduardo Borges Lima
|Juscelino José Gomes
|Paulo Vitor Fernandes Souza
|Alberto Cardoso Carvalho Neto
|Eduardo Carvalho Paiva
|Karla Cristina Rodrigues Cardoso Morais
|Pedro Ferreira De Castro
|Alecsander Martin Silva Da Mata
|Eduardo Julho Santana De Souza
|Kayky Ranner Silva Rezende
|Plinio Laisson Sousa Batista
|Alessandra Soares Félix
|Elismar Da Silva Fernandes
|Kennedy Teixeira Silva
|Plínio Sinval Da Silva
|Alexandre Garces De Araújo
|Erick Fellype Rodrigues Da Silva
|Kesley Augusto Pereira
|Rafael Batista Azevedo
|Alfredo Soubihe Neto
|Erick Miranda Farias
|Laila Dos Santos Oliveira
|Rafael Carvalho Silva
|Aline Cândida Da Silva
|Erik Ubaldo Batista Leão
|Larissa Lara Guimarães
|Rafael Niury Sayonara Santana Silva
|Allan Collins E De Freitas
|Eveliane Silva De Carvalho
|Laura Glacer Santos De Oliveira Batista
|Raniel Roberto Cunha Vilefort
|Ana Carolina Ribeiro Moreno De Andrade
|Felipe Godoi Oliveira
|Leandro Ferreira Rodrigues
|Raul Bueno Cruz
|Ana Laura Honório Silva
|Fernanda Pereira Cardoso
|Leiliane Cristini De Almeida Lima
|Renato Mundim
|Ana Paula Rosa Rocha
|Fillipe Souza Pessoa
|Leonardo Rodrigues Da Costa Martins
|Rodrigo Carvalho Da Mata
|Andre Luiz Silva Cordeiro
|Flávia Ribeiro Dias
|Leticia Lopes Pereira
|Rogério Lecomte De Mello
|Andréia Gomes Da Silva
|Flávio De Oliveira Mendes
|Leticia Tiago Dos Santos
|Samira Sousa Nogueira Do Nascimento
|Anne Carolyne Pereira Da Silva
|Francisco Elísio Lacerda
|Leulair Cesar De Santana
|Sarah Peixoto Montalvão
|Antônio Célito De Araújo Júnior
|Gabriel Martins Santos
|Levi Borges Soares Júnior
|Tatiane Venceslêncio Soares
|Áquila Silva Levindo
|Gabriel Sérgio Napoli De Souza
|Lorena Katielly Vicente Vieira
|Thaísa Da Silva Coelho
|Artur Machado Santana Marra
|Germano Augusto De Oliveira
|Lucas Augusto Gontijo
|Thays Casais Da Silva
|Augusto Alves De Oliveira
|Gilberto Germano De Souza Júnior
|Lucas César Da Silva
|Thiago De Sá Lima
|Bárbara Marçal Siqueira
|Giovany Da Luz
|Luciano De Camargo Orlando
|Tiago Vilas Boas Dias De Oliveira
|Bárbara Muniz Yano Simão
|Gislene E. Da Silva Rodrigues
|Ludmilla Fernandes De Oliveira
|Tito Alves Pereira
|Bruna Esteves Coelho
|Gutiene Gomes Dos Santos
|Luiz Carlos Favero
|Tulio Francisco Da Silva
|Bruna Gonçalves Borges
|Heitor Botelho E Silva
|Luiz Fernando Conrado Duarte
|Urbano Carvalho Vieira Júnior
|Bruno Nunes Severino
|Helena Luzia Coelho De Aguiar
|Luiz Fernando De Moraes
|Vilma França Monteiro
|Bruno Rafael De Souza
|Helvis Luiz Borges Camargo
|Lullyane De Queiroz Rodrigues Barrero
|Vinicius Freitas Mury
|Camila Rodrigues De Castro
|Henrique Toledo Santiago
|Lyno Régis De Paula Fernandes
|Vinícius Rosa Jubé
|Camilla Ferreira Dos Santos
|Homero Junior Pacheco Cabral
|Marcela Nunes Dos Reis
|Wallysson Augusto Gontijo Silva
|Carlos André Castilho De Castro
|Hugo André Silva Carvalho
|Marco Antonio Freire De Queiroz
|Warlen Costa E Souza
|Carlos Eduardo Mendonca
|Hyago Gomes Ribeiro
|Marcos Antônio Da Silva Da Conceição
|Wesley José Caixeta Fernandes
|Caroline Duarte Gentil
|Igor Gilberti Gomes
|Marcus Alexandre Araújo Silva
|William De Sousa Freitas
|César Moreira Da Cunha
|Isabella Cristina De Carvalho Araújo Monteiro
|Mateus Pedro Da Costa Stefanello
|William Ludovico De Almeida Filho
|Christopher Ray De Moraes Vieira
|Italo Soares Nogueira
|Matheus Melo Batista
|William Silva Martins
|Cleverson Emerick Neto
|Jacleane Nascimento
|Matheus Santana Santos
|Willian De Oliveira Alcantara
|Cristhielle De Almeida Martins
|Janaina Alves Da Silva Martins
|Matheus Santos De Oliveira Melo
|Yasmim Gabriely Vieira
|Cristiano Cristino De Oliveira
|Jéssica Urzeda Jorge
|Moises Francisco Dos Santos Meira
|Ygor Gouveia Ribeiro
|Cybele Lacerda Rodrigues Da Silva
|Joab Amorim De Souza
|Myllena Da Silva Pereira
|Ytalo Kenedy Cabral Arantes
|Daniela Silva Oliveira
|João Bahia Evangelista Cabral
|Natália Cristina Meireles Xavier
|Debora Luzia Santana Alves
|Daniella Maria Gomes Silva
|João Carlos De Menezes Soares
|Nayane Gonçalves Neto
|Fernando De Sousa Simao
|Danilo Tiago Da Chaga
|João Pereira Da Silva Neto
|Odair Correa Maia
|Ihago Henrique Cruvinel Brito
|Deisi Lorena Resende De Godoi
|Joao Vieira Da Silva Filho
|Orlando Da Silva Junior
|Joao Paulo Goncalves Sezil Do Carmo
|Dhenyse Gomes Costa
|John Kennedy Guedes
|Osmar Ponce Leones
|Lorena Maciel De Araujo Silva
|Diego Martins Da Silva
|José Adalberto Do Vale Júnior
|Otávio Henrique Pereira Dos Santos
|Marco Tulio Silva Oliveira
|Diego Tomas Da Silva Jaime
|Jose Ernesto Nigri Santos Silva
|Pamela Inacio Nascimento
|Rodrigo Daniel Batista Camilo
|Dimael Paz De Oliveira
|José Luiz Prudente D’Oliveira
|Paula Moreira Dias De Souza
|Pedro Fillipe Lima Vasconcelos
|Diogo Ferreira Da Silva
|José Pedro Afonso Gomes
|Paulo De Tharso Santos De Melo
|Danyllo Dáryo De Oliveira Menezes
|Edmar De Oliveira
|Júlia Gomes Carmo
|Paulo Henrique Rochifild Rodrigues Pereira