Unhas mais fortes e sem quebrar: solução caseira simples acaba com unhas quebradiças e faz você economizar no salão

Receita com cravo-da-índia ganha destaque por ajudar no fortalecimento das unhas e reduzir a dependência de alongamentos em gel

Isabella Victória - 22 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Buscape.com)

Quem já lidou com unhas que descamam, quebram com facilidade ou simplesmente não crescem sabe o quanto isso pode ser frustrante.

Muitas vezes, a solução encontrada é recorrer ao alongamento em gel ou à manutenção frequente no salão — o que, além de demandar tempo, pesa no bolso.

No entanto, uma alternativa simples e acessível vem ganhando espaço entre quem prefere investir no fortalecimento natural das unhas: uma base caseira com cravo-da-índia.

A proposta é clara: fortalecer a estrutura da unha, reduzir a quebra e estimular um crescimento mais saudável — tudo isso sem sair de casa.

Por que o cravo-da-índia entrou na rotina de cuidados?

O cravo-da-índia contém compostos com propriedades antimicrobianas e antioxidantes.

Por esse motivo, muitas receitas naturais utilizam o ingrediente como aliado na proteção contra agressões externas.

Além disso, quando incorporado à base incolor, o cravo passa a integrar a rotina de cuidados diários, contribuindo para uma sensação de fortalecimento gradual da lâmina ungueal.

Embora não faça milagres imediatos, o uso constante tende a favorecer unhas mais resistentes ao longo do tempo.

O que deixa as unhas fracas?

Antes de apostar em qualquer solução, é importante entender as causas mais comuns das unhas quebradiças.

Contato frequente com produtos de limpeza, uso excessivo de acetona, exposição constante à água e falta de hidratação são fatores que ressecam e enfraquecem a estrutura da unha.

Além disso, alimentação desequilibrada e procedimentos artificiais repetidos também podem comprometer a resistência natural.

Por isso, fortalecer as unhas envolve tanto cuidados externos quanto hábitos saudáveis.

Como preparar a solução caseira

A receita é simples e utiliza ingredientes fáceis de encontrar.

Você vai precisar de:

1 cravo-da-índia

½ dente de alho amassado

1 frasco de base incolor

Coloque o cravo e o alho dentro do frasco de base. Em seguida, feche bem e agite para misturar.

Depois disso, deixe a solução descansar por algumas horas antes de começar a usar.

Como aplicar corretamente

Com as unhas limpas e sem esmalte, aplique uma camada da base fortalecedora diariamente.

A cada novo dia, passe outra camada por cima da anterior durante até sete dias consecutivos.

Após esse período, remova o produto e reinicie o processo.

Esse intervalo evita acúmulo excessivo e ajuda a manter a aparência saudável das unhas.

Quais benefícios esperar?

Com o uso contínuo, a solução pode:

Reduzir a quebra

Diminuir a descamação

Melhorar o aspecto geral

Favorecer crescimento mais uniforme

No entanto, os resultados costumam aparecer de forma gradual e dependem da constância.

Cuidados importantes

Apesar de ser uma alternativa popular, a receita não substitui avaliação médica.

Algumas pessoas podem apresentar sensibilidade aos ingredientes, portanto vale fazer um teste em pequena área antes da aplicação.

Além disso, unhas extremamente fracas podem sinalizar deficiência nutricional ou outras condições de saúde.

Nesses casos, o ideal é procurar orientação dermatológica.

Como potencializar os resultados

Além da base caseira, alguns hábitos simples podem potencializar bastante os resultados.

Usar luvas ao lavar louça, por exemplo, protege as unhas do contato constante com produtos químicos.

Da mesma forma, hidratar as cutículas diariamente ajuda a manter a flexibilidade da lâmina ungueal e reduz a descamação.

Também é importante evitar o uso excessivo de removedores com acetona, que ressecam a estrutura da unha.

Por fim, manter uma alimentação equilibrada, rica em proteínas e vitaminas, contribui diretamente para a formação da queratina, substância essencial para unhas mais fortes.

Afinal, quando os cuidados internos e externos caminham juntos, as chances de conquistar unhas resistentes e saudáveis aumentam consideravelmente.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!