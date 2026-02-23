Anápolis e Goiânia estão em lista de mais de 120 cidades com risco de tempestades em Goiás; veja previsão

Segundo o Cimehgo, pancadas de chuva podem ocorrer devido à combinação de calor e o aumento da umidade do ar

Ícaro Gonçalves - 23 de fevereiro de 2026

Tempo chuvoso em Goiás (Foto: Divulgação/Agência Cora de Notícias)

A última semana de fevereiro deve ser de muita chuva para Anápolis e Goiânia, inclusas na mais recente lista de cidades em alerta para a formação de tempestades do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Segundo o Cimehgo, as tempestades podem ocorrer devido à combinação de calor e o aumento da umidade do ar, o que favorece as zonas de instabilidade e as pancadas de chuva.

A previsão para quarta-feira (24) é de chuva de até 18 mm em Anápolis, com temperatura mínima de 19º C e máxima de 28º C. Em Goiânia o volume deve ser um pouco menor, de até 15 mm, e temperatura que varia de 19º C até 30º C.

Outras regiões de Goiás podem enfrentar tempestades isoladas, com chuvas de 30 a 40 mm/hora e possibilidade de rajadas de ventos de mais de 60 km por hora, além da incidência de raios.

Segundo o órgão, o cuidado deve ser maior a partir de quinta-feira (26), quando a formação de tempestades será maior devido a chegada de uma frente fria.

Ainda segundo o Cimehgo, a região central de Goiás deve ser ter até 35 mm de chuva nesta quarta (24). As regiões Leste e Norte chove mais, com até 40 mm de precipitações.

No Oeste do estado, a previsão é de até 35 mm, assim como no Sudoeste. E no Sul, o volume fica em 40 mm.

Veja as cidades sob risco de tempestades:

A lista inclui Água Fria de Goiás, Água Limpa, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Aloândia, Alto Horizonte, Alto Paraíso de Goiás, Amaralina, Americano do Brasil, Amorinópolis, Anápolis, Anhanguera, Aparecida do Rio Doce, Araguapaz, Arenópolis, Aruanã, Aurilândia, Baliza, Bom Jesus de Goiás.

Além disso, Bonópolis, Britânia, Buriti Alegre, Buritinópolis, Cabeceiras, Cachoeira Dourada, Campinaçu, Campinorte, Campo Alegre de Goiás, Campo Limpo de Goiás, Campos Belos, Campos Verdes, Catalão, Cavalcante, Cezarina, Cocalzinho de Goiás, Colinas do Sul, Corumbá de Goiás.

Também podem ficar atentas Cristalina, Cromínia, Cumari, Damianópolis, Davinópolis, Diorama, Divinópolis de Goiás, Edealina, Estrela do Norte, Faina, Fazenda Nova, Firminópolis, Flores de Goiás, Formosa, Formoso, Goianápolis, Goiandira, Goiatuba, Guarani de Goiás, Guarinos, Heitoraí, Iaciara.

Ainda, as cidades de Inaciolândia, Israelândia, Itaguari, Itaguaru, Itapuranga, Itauçu, Jataí, Jaupaci, Joviânia, Jussara, Luziânia, Mairipotaba, Mambaí, Mara Rosa, Matrinchã, Mimoso de Goiás, Minaçu, Moiporá, Monte Alegre de Goiás, Montividiu do Norte, Morrinhos, Morro Agudo de Goiás,

Seguidas por Mutunópolis, Niquelândia, Nova Iguaçu de Goiás, Nova Roma, Nova Veneza, Novo Gama, Novo Planalto, Ouro Verde de Goiás, Ouvidor, Padre Bernardo, Panamá, Pilar de Goiás, Pirenópolis, Planaltina, Pontalina, Porangatu, Porteirão, Posse, Santa Helena de Goiás.

Além de Santa Rita do Novo Destino, Santa Tereza de Goiás, Santo Antônio de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, São Domingos, São João D’Aliança, São Luís de Montes Belos, São Miguel do Araguaia, São Patrício.

Por fim, podem ter tempestades Serranópolis, Simolândia, Sítio D’Abadia, Taquaral de Goiás, Teresina de Goiás, Terezópolis de Goiás, Três Ranchos, Trombas, Turvelândia, Uruaçu, Vianópolis, Vicentinópolis, Vila Boa e Goiânia.

